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Ιράν: Έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ μετά την επίθεση των IDF στη Βηρυτό του Λιβάνου

Κόσμος 14.06.2026, 21:56
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Ιράν: Έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη
Newsroom

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Ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής, Αλί Αμπντουλαχί δήλωσε ότι η αντίσταση της χώρας του στις ΗΠΑ και το Ισραήλ «άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο» στις διεθνείς σχέσεις και καθιέρωσε το Ιράν ως «παγκόσμια δύναμη με επιρροή», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Αμπντουλαχί δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι οι στρατιώτες έχουν το «δάχτυλο στη σκανδάλη», έτοιμοι να πυροβολήσουν «στην καρδιά του εχθρού».

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Ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε εν όψει πιθανής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, ο εναέριος χώρος του Ιράν φαίνεται να έχει κλείσει εν όψει της απειλούμενης επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.

Οι χάρτες δείχνουν ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν είναι σχεδόν εντελώς άδειος από αεροπλάνα.

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