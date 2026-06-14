Ιράν: Έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη

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Ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής, Αλί Αμπντουλαχί δήλωσε ότι η αντίσταση της χώρας του στις ΗΠΑ και το Ισραήλ «άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο» στις διεθνείς σχέσεις και καθιέρωσε το Ιράν ως «παγκόσμια δύναμη με επιρροή», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Αμπντουλαχί δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι οι στρατιώτες έχουν το «δάχτυλο στη σκανδάλη», έτοιμοι να πυροβολήσουν «στην καρδιά του εχθρού».

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Iran’s military commander, Ali Abdullahi, says the country’s resistance has “marked a new chapter” in international affairs and established Iran as an “influential global power”, according to the Mehr news agency.#DialoguePakistan #IranMilitary #IranUSWar #IranCommander #IRGC pic.twitter.com/3lXUV1hCif — Dialogue Pakistan (@DialoguePak) June 14, 2026

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε εν όψει πιθανής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, ο εναέριος χώρος του Ιράν φαίνεται να έχει κλείσει εν όψει της απειλούμενης επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.

Οι χάρτες δείχνουν ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν είναι σχεδόν εντελώς άδειος από αεροπλάνα.

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