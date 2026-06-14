Τραμπ: Μέσα στις επόμενες δύο – τρεις ώρες θα υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί στις επόμενες δύο με τρεις ώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι θα ζητήσει από το Ιράν να μην απαντήσει στο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, αν και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη κάνει λόγο για αντίποινα, ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης στο Axios: «Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό την καθυστέρησε.

Πιστεύω ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, σε λίγες ώρες».

«Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή τη γ@@@@@η επίθεση; Τρελάθηκα. Του το έκανα σαφές. Δεν έχει καθόλου κρίση. Του το έκανα σαφές αυτό», πρόσθεσε.

Trump to Axios: Netanyahu has “no fucking judgment” but Iran deal still on https://t.co/BIxwDNmRot — Axios (@axios) June 14, 2026

Η ανάρτηση Τραμπ που προηγήθηκε

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».