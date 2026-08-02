Ισπανία: Η κρίση στη Θέουτα βαθαίνει τις πολιτικές διαιρέσεις στην ΕΕ

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Τουλάχιστον 72 νεκρούς και βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επέφεραν τα γεγονότα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά τις διαιρέσεις σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της μετανάστευσης– αυτή τη φορά μέσω αντιδράσεων από την Ισπανία αλλά και Ιταλία με φόντο τα γεγονότα.

Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που κολυμπούσαν προς την περιοχή επέστρεψαν στο Μαρόκο, συνοδευόμενοι στα σύνορα από Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς.

Αναπάντητα έχουν μείνει τα ερωτήματα ως προς το τι πυροδότησε την ξαφνική μετακίνηση των ανθρώπν προς τον θύλακα. Μήπως έγιναν viral αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονταν έναν εύκολο δρόμο προς την Ευρώπη; Ή μήπως υπήρχε οργάνωση και σκοπιμότητα;

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες έχει επικρίνει τις επιθέσεις που δέχεται η Ισπανία εκ μέρους της ΕΕ, εννοώντας κατά βάση την Ιταλία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Ειδικότερα, το Fratelli d’Italia, το ακροδεξιό κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έσπευσε να δημοσιεύσει εικόνες μεταναστών που έτρεχαν στους δρόμους της Θέουτα.

«Αυτό είναι το μοντέλο Σάντσες που αρέσει τόσο πολύ στην ιταλική αριστερά», έγραφε η λεζάντα.

Η Μελόνι ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι αναστέλλει τη συμφωνία Σένγκεν της Ιταλίας με την Ισπανία, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, επικαλούμενη απειλές ασφαλείας.

Σε τι αποσκοπεί η Μελόνι

Για την Ισπανία, η κρίση έχει περιοριστεί, κι εφόσον η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν, οι Μαροκινοί μετανάστες δεν θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς την ηπειρωτική Ευρώπη χωρίς ελέγχους.

Η Μελόνι το γνωρίζει αυτό, αλλά… οι εκλογές της επόμενης χρονιάς πλησιάζουν. Καθώς δε ο συνασπισμός της χάνει έδαφος από ένα νέο και σφοδρά αντιμεταναστευτικό κόμμα, αυτή ήταν μια ευκαιρία για την ίδια να ανακτήσει ψήφους

Γιατί η Ισπανία έγινε αποδέκτης κριτικής

Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που θεωρεί την Ισπανία χαλαρή στο θέμα της μετανάστευσης.

Η έκκληση της Μελόνι για επείγουσα συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών την Τρίτη υπογράφηκε από σχεδόν 24 αρχηγούς κρατών της ΕΕ, ζητώντας την κατάργηση όλων των πολιτικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «παράγοντες έλξης» προς την Ευρώπη, αναφέρει το BBC.

Πάνω απ’ όλα, εννοούν την αμφιλεγόμενη κίνηση της Ισπανίας να επιτρέψει σε εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να υποβάλουν αίτηση για άδειες παραμονής και εργασίας και να «νομιμοποιήσουν» το καθεστώς τους.

Αλλά όσοι συνέρρευσαν στις παραλίες της Θέουτα αυτή την εβδομάδα δεν επρόκειτο να δώσουν αιτήσεις για ένα πρόγραμμα που είχε ήδη κλείσει.

Από την πλευρά του, ο Σάντσες υπογράμμισε μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία όσοι εισέρχονται διά θαλάσσης δεν μπορούν να απωθηθούν αμέσως.

Η μετακίνηση οργανώθηκε διαδικτυακά

Πάντως, το πλήθος που κατευθυνόταν προς τη Θέουτα δεν χρειάστηκε να πληρώσει λαθρέμπορους, επειδή οι περισσότεροι ήταν Μαροκινοί και η διαδρομή είναι τους είναι γνωστή.

Το μήνυμα διαδόθηκε στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρει το BBC, οι μετανάστες έδειξαν σε δημοσιογράφους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανθρώπους να φωνάζουν «Η Ισπανία είναι ανοιχτή» και να πηδούν στη θάλασσα.

Ποιος «χαίρεται» με την κατάσταση

Προς το παρόν, η παγκόσμια δεξιά «ξεχειλίζει από ευτυχία», όπως έγραψε η δημοσιογράφος Andrea Rizzi στην ισπανική εφημερίδα El Pais.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θυμωμένος με την Ισπανία επειδή αντιτάχθηκε στον πόλεμό του στο Ιράν, μίλησε για «καταστροφή» και «εισβολή». Όπως και η Μελόνι, έχει μπροστά του εκλογές.

Όσο για το Μαρόκο, κατηγορεί τις «εγκληματικές οργανώσεις». Αλλά οι συνοριοφύλακες του πρέπει να είχαν δει τα πλήθη να συσσωρεύονται, σημειώνει το BBC.

Προς ενδυνάμωση του λαϊκισμού;

Προς το παρόν, η Ισπανία ασχολείται με την προστασία της Θέουτα από ανάλογα περιστατικά.

Επεκτείνει τον συνοριακό φράχτη προς τη θάλασσα, συνδέοντας μακριές σειρές από πορτοκαλί σημαδούρες στην προβλήτα, προς τις οποίες τα πλοία θα περιπολούν στη συνέχεια για να αποτρέψουν τυχόν κολυμβητές.

Την επόμενη εβδομάδα, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, με εκείνους της λαϊκιστικής δεξιάς να ενθαρρύνονται έτι περαιτέρω.