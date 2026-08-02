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Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

World 02.08.2026, 14:52
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Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Ήταν μόλις μια αύξηση 0,4%, αλλά η επιστροφή της μάρκας Crocs στην ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική τερματίζει ένα σερί πτώσεων πέντε συνεχόμενων τριμήνων, όπως μετρήθηκε από αναλυτές της Needham με επικεφαλής τον Tom Nikic.

«Τα Crocs βίωσαν μια δυνατή σεζόν για τα εμβληματικά τους σανδάλια και σαγιονάρες, όπως τα Echo 2 και Crocband Runner», δήλωσε ο Nikic στο Retail Dive.

Η ανάπτυξη αυτή στην αγορά της Βόρειας Αμερικής παραμένει βασική προτεραιότητα τόσο για την Crocs όσο και για τη Heydude, σχολίασε και ο Διευθύνων Σύμβουλος  Andrew Rees μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Οι επιδόσεις της Crocs

Η εταιρεία με έδρα το Μπρούμφιλντ του Κολοράντο δήλωσε ότι τα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 1,18 δισ. δολάρια. Η απόδοση τροφοδοτήθηκε από την αύξηση κατά 12% των πωλήσεων απευθείας στους καταναλωτές, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση κατά 7,2% των εσόδων χονδρικής.

Ανά μάρκα, οι καθαρές πωλήσεις για τη μάρκα Crocs αυξήθηκαν κατά 4,3% στο 1 δισ. δολάρια, υποστηριζόμενες από την αύξηση κατά 12,9% των εσόδων απευθείας στους καταναλωτές στα 559 εκατ. Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 542 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 0,4% στα 459 εκατ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, η μάρκα HeyDude ανακοίνωσε έσοδα 179 εκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένα κατά 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις απευθείας στους καταναλωτές στην HeyDude αυξήθηκαν κατά 7,2% στα 96 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 17,2% στα 83 εκατομμύρια δολάρια.

Νέα πρόβλεψη

«Πετύχαμε ένα δεύτερο τρίμηνο ισχυρότερο από το αναμενόμενο, με ρεκόρ εσόδων και υπέρβαση του 1 δισ. σε τριμηνιαία έσοδα για πρώτη φορά», τόνισε ο Rees.

«Το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να βασίζεται στο δυνατό ξεκίνημα του έτους, καθώς οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν θετικά στις νέες προσφορές προϊόντων και στις ενεργοποιήσεις μάρκετινγκ σε όλα τα κανάλια και τις γεωγραφικές περιοχές».

«Τα αποτελέσματά μας αντανακλούν την ευρεία καταναλωτική ζήτηση και στις δύο μάρκες, την υγιή ανάπτυξη των πωλήσεων απευθείας στους καταναλωτές και την ισχυρή ανταπόκριση των καταναλωτών στην καινοτομία νέων προϊόντων. Με βάση την ισχυρή μας απόδοση στο πρώτο εξάμηνο, αυξάνουμε και πάλι τις προβλέψεις μας για τα συνολικά έσοδα και τα κέρδη του έτους».

Κατά συνέπεια, η Crocs αύξησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και τώρα αναμένει αύξηση εσόδων από 1% έως 2% το 2026, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις για μείωση μεταξύ 1% και αύξησης 1%. Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε ένα εύρος 13,70-14,00 δολαρίων, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 13,20-13,75 δολαρίων.

Για ολόκληρο το έτος, η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα από το brand της Crocs θα αυξηθούν μεταξύ 2% και 3%, ενώ οι πωλήσεις της HeyDude προβλέπεται να μειωθούν μεταξύ 4% και 2%.

Για το τρίτο τρίμηνο, η Crocs αναμένει ότι τα συνολικά έσοδα θα παραμείνουν περίπου σταθερά σε ετήσια βάση, με την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα, αραιωμένα κέρδη ανά μετοχή να κυμαίνονται μεταξύ 3,20 και 3,30.

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