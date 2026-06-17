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Πανελλαδικές: Μέχρι πότε θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα

Επικαιρότητα 17.06.2026, 08:15
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Πανελλαδικές: Μέχρι πότε θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS
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Διαθέσιμη έως και τις 23 Ιουνίου 2026 θα παραμείνει η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους.

Η πλατφόρμα ετέθη σε λειτουργία χθες Τρίτη και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια απαιτείται η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.

Η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

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