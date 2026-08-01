Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό

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Η φωτιά που ξεκίνησε χθες το πρωί από τη Βοιωτία πέρασε τις απογευματινές ώρες στην Αττική με το Πόρτο Γερμενό να παραδίδεται στις φλόγες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες κάτοικοι και πυροσβέστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο παραλιακό μέτωπο του Πόρτο Γερμενού και χρειάστηκε συνδρομή πλωτών μέσων για την απομάκρυνσή τους, ενώ ακόμα μία φωτιά στον Μύτικα κινείται προς Ψάθα όπου έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

Στη Βοιωτία έχουν ελεγχθεί τα δύο μέτωπα που έκαιγαν χτες, αλλά ξέσπασε νέα φωτιά στη Δομβραίνα που γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί.

Κόκκινος συναγερμός για κίνδυνο φωτιάς σήμερα στην Αττική και την Εύβοια, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν σε όλη τη χώρα.

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