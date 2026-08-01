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Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι θα πάρουν έως 500 ευρώ τον μήνα

Τι προβλέπει απόφαση για το επίδομα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Economy 01.08.2026, 14:12
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Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι θα πάρουν έως 500 ευρώ τον μήνα
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Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού μπήκαν οι υπογραφές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί με τον τρόπο αυτό μια ακόμη ουσιαστική δέσμευση της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας και επιδοτώντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη των στελεχών όλων των βαθμών, τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης – διοίκησης όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών.

Το επίδομα για τις ένοπλες δυνάμεις

Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης.

Από τους δικαιούχους, το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε στις διατάξεις του ν.5265/2026.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναδεικνύοντας ως κορυφαίο παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάληψη ευθύνης και την προσφορά των στελεχών τους προς την Πατρίδα.

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