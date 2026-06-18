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ΗΠΑ: Επίθεση Χέγκσεθ στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ

Πυρά του αμερικανού υπουργού Αμυνας στις συμμαχικές χώρες για την «απουσία» τους απο τις επιχειρήσεις στο Ιράν - Μίλησε για αναθεώρηση της παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

World 18.06.2026, 17:17
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ΗΠΑ: Επίθεση Χέγκσεθ στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ
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Επιθετικός προς τους συμμάχους ήταν -για μια ακόμη φορά- ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ που επέπληξε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για την αποτυχία τους να υποστηρίξουν τον πόλεμο της Ουάσινγκτον με το Ιράν, καθώς παρουσίασε την εξαμηνιαία ανασκόπηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση, η οποία έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, ακολουθεί την απόφαση για την απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, μετά από μια διαμάχη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Οι ΗΠΑ ακύρωσαν επίσης την πολυαναμενόμενη αποστολή ενός  τάγματος πυροβολικού μακράς εμβέλειας στη Γερμανία.

«Πάρα πολλοί σύμμαχοι εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν την ιστορική ανάγκη που ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφή σε αυτούς και στο ίδιο το ΝΑΤΟ, να ανασυγκροτήσουν μια σημαντική και ισχυρή στρατιωτική συμμαχία», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ομάδας στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Η επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί συνεχώς πίεση στους συμμάχους της στην Ευρώπη να αναλάβουν το βάρος των δικών τους αναγκών σε συμβατική άμυνα, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την παρουσία της στην ήπειρο για να επικεντρωθεί στον Ινδο-Ειρηνικό και στο δυτικό ημισφαίριο.

Ο Χέγκσεθ επέκρινε σφοδρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν παραχώρησαν αμέσως στις ΗΠΑ πρόσβαση σε βάσεις στην Ευρώπη για τη διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, περιγράφοντας το γεγονός ως μια «δοκιμασία» στην οποία πολλοί απέτυχαν.

«Πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι. Ή προσπάθησαν να μας πνίξουν σε ασαφείς νομικές συζητήσεις, ή μας επέκριναν δημοσίως επειδή κάναμε αυτό που οι ίδιοι δεν είναι έτοιμοι ή ικανοί να κάνουν», είπε.

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης παρουσιάσει τους τελευταίους μήνες λεπτομερείς προτάσεις για τη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαθέτει στο «Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ» (NATO Force Model), το απόθεμα δυνάμεων και εξοπλισμού της Συμμαχίας που μπορεί να αναπτυχθεί εντός 10 ημερών για να ανταποκριθεί σε μια κρίση, σύμφωνα με άτομα που είναι ενήμερα για τις συζητήσεις.

Ο κατάλογος των πόρων που η Ουάσιγκτον επιθυμεί να αποσύρει, ο οποίος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τη γερμανική εφημερίδα «Die Welt», περιελάμβανε μία από τις δύο αμερικανικές ομάδες αεροπλανοφόρων που έχουν ανατεθεί στο ΝΑΤΟ και όλα τα υποβρύχια ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ, όπως οι «Tomahawk».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προέτρεψαν την κυβέρνηση Τραμπ να συντονιστεί στενά μαζί τους όσον αφορά οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων, ώστε να δοθεί χρόνος στις συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις να προσαρμοστούν και να καλύψουν τα κενά.

Η Σύνοδος της Συμμαχίας στην Αγκυρα

Ο Χέγκσεθ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ στη Συμμαχία θα εξαρτώνται από την επίτευξη των στόχων αμυντικών δαπανών από τις άλλες χώρες.

«Εφόσον οι άλλοι σύμμαχοι δεν προχωρήσουν σε δαπάνες με επείγοντα χαρακτήρα, οι συνεισφορές μας θα μειωθούν», είπε. «Το ΝΑΤΟ θα είναι αμφίδρομη διαδικασία».

Ο Χέγκσεθ κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι έχει χάσει από τα μάτια του τον βασικό του σκοπό και κατηγόρησε τη Συμμαχία ότι αποσπάται από θέματα όπως η ισότητα των φύλων.

«Αντί για άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεροπορικής άμυνας, η προσοχή έχει στραφεί στην ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή και τη λιτότητα στον τομέα της άμυνας», δήλωσε στους συγκεντρωμένους.

Οι αμυντικές δαπάνες και η μετατόπιση του στρατιωτικού βάρους στους ευρωπαίους συμμάχους αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις κατά την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.

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