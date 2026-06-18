ΑΔΜΗΕ: Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σπάει τα κοντέρ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ ζητά, ως γνωστόν κεφάλαια 1 δισ. ευρώ με τα 750 ευρώ να είναι εξασφαλισμένα από τις συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου και της κινεζικής State Grid. Συνεπώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποκτά ενδιαφέρον για το κομμάτι της αγοράς.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές στην ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ είναι εισηγμένη στο Euronext Athens. Το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου είναι στην αγορά. Και ζητά με ΑΜΚ περίπου 260 εκατ. ευρώ ώστε μαζί με τα 271 εκατ. ευρώ της συμμετοχής του δημοσίου (κατέχει το 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) να μπει με 530 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ.

Από αυτά τα 260 εκατ. ευρώ τα 70 εκατ. ευρώ έχει κλειδώσει η συμμετοχή της Capital Group. Συνεπώς απομένουν άλλα 180 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες από πηγές της αγοράς, θέλουν ότι έχουν γίνει προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές υψηλότερα από τα 260 εκατ. ευρώ που ζητά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών αξίας 260 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το ελληνικό βιβλίο αφορά μετοχές αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ, όπου και για αυτές, λένε πηγές της αγοράς, η ζήτηση είναι εκρηκτική.

Αξίζει να τονιστεί ότι το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα 18 Ιουνίου το μεσημέρι, ενώ πληροφορίες θέλουν την υπερκάλυψη να έχει σημειωθεί σε μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμα του στις 16 του μηνός.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

Η χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ που θα αντλήσει ο ΑΔΜΗΕ θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου για έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και άλλων υποδομών ύψους 6 δισ. ευρώ.

Και πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του Ομίλου στον στρατηγικό σχεδιασμό του Διαχειριστή για τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβάνονται μεγάλα έργα διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου Αιγαίου καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, GRITA 2.

Επεσήμανε ότι τα έργα που έχει ολοκληρώσει και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ, μετασχηματίζουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και αναβαθμίζουν τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη. Σημείωσε ακόμη ότι το ιστορικό έργων του Διαχειριστή έχει συμβάλει στη διεθνή αναγνώριση της εταιρείας, αυξάνοντας την ορατότητά της από τις κεφαλαιακές αγορές του εξωτερικού και τη μετεξέλιξή της από έναν εθνικό σε έναν περιφερειακό παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Στην υψηλή προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο Διαχειριστής -μέσω της κατασκευής νέων ηλεκτρικών υποδομών- για τους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας, εστίασε ο Ιωάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Όπως εξήγησε, ο διπλασιασμός της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2029, στηρίζει την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους, τονίζοντας ότι η διανομή μερισμάτων, για την ίδια περίοδο, αναμένεται να διατηρηθεί στο ~100% των διανεμητέων κερδών.