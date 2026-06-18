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Θεσσαλονίκη: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου

Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας και οι επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή υπουργών από εννέα χώρες

Κατασκευές 18.06.2026, 18:15
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Θεσσαλονίκη: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
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Ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών, καθώς οι μεγάλες επενδύσεις σε σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια και διασυνοριακές υποδομές διαμορφώνουν νέους εμπορικούς και αναπτυξιακούς άξονες.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του διεθνούς συνεδρίου «Transport Investment Summit: Delivering Growth and Competitiveness through Connectivity», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και οκτώ υπουργών Μεταφορών και Υποδομών από την ευρύτερη περιοχή.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κοινότητα Μεταφορών (Transport Community), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον Έλληνα Υπουργό κ. Χρίστο Δήμα, να αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πύλης διασύνδεσης της Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα ως γέφυρα Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αντιμετωπίζει την ασφάλεια, την ενέργεια, τις μεταφορές, τα λιμάνια και τις ψηφιακές υποδομές ως αλληλένδετους πυλώνες ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, ο  κ. Δήμας δήλωσε: «Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αντιμετωπίζει την ασφάλεια, την ενέργεια, τις μεταφορές, τα λιμάνια και τις ψηφιακές υποδομές όχι ως διακριτούς τομείς πολιτικής, αλλά ως αλληλένδετους πυλώνες ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική και γεωοικονομική της θέση, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα σταθερότητας, λειτουργώντας ως γέφυρα που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την υπόλοιπη Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποδομών, εναρμονισμένου με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και τους δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους που διέρχονται από τη χώρα μας, τον Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και τον Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου.

Ο διάδρομος ως στρατηγική επένδυση για την Ευρώπη

«Ο Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας μεταφορικός άξονας. Αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι η συνδεσιμότητα ενισχύει και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία διεθνών πρωτοβουλιών συνδεσιμότητας, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), οι οποίες ισχυροποιούν τον ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών, εμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έμφαση στον διασυνοριακό συντονισμό και τη χρηματοδότηση

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέδειξε, επίσης, τη σπουδαιότητα του διασυνοριακού συντονισμού, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν λειτουργούν απρόσκοπτα πέρα από τα εθνικά σύνορα και ως πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των έργων υποδομών, ο κ. Δήμας είπε πως η προβλεψιμότητα των επενδύσεων παραμένει καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, καθώς απαιτούνται ώριμα έργα, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και αξιόπιστος σχεδιασμός. Πρόσθεσε δε, πως η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να συμπληρώνεται από καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

«Για την Ελλάδα, η σιδηροδρομική διασυνδεσιμότητα, τα λιμάνια, τα κέντρα logistics και οι πολυτροπικές υποδομές παραμένουν στρατηγικές προτεραιότητες – όχι ως μεμονωμένες επενδύσεις, αλλά ως αναπόσπαστα στοιχεία μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής συνδεσιμότητας», είπε ο κ. Δήμας.

Συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Η προσέγγισή μας είναι απλή και απολύτως πρακτική: στρατηγική, χρηματοδότηση, υλοποίηση και μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες. Εάν καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτή την προσήλωση, η συνδεσιμότητα θα αποτελέσει όχι μόνο μοχλό ανάπτυξης, αλλά και θεμέλιο για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και περισσότερο στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη».

Σακαρέτσιος: «Προτεραιότητα η επιτάχυνση των στρατηγικών έργων»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος επισήμανε ότι το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών θεσμών, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση κρίσιμων έργων μεταφορών, προσθέτωντας ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής μας όσο και για την περαιτέρω ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Προτεραιότητά μας είναι η επιτάχυνση της ωρίμανσης στρατηγικών έργων και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε οι επενδύσεις να μετατραπούν σε απτά αποτελέσματα για την οικονομία και τους πολίτες».

Συμμετοχή υπουργών από εννέα χώρες

Το διεθνές συνέδριο συγκέντρωσε υψηλού επιπέδου κυβερνητική εκπροσώπηση από την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν: ο Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Vladimir Bolea, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, Aleksandar Nikoloski, η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας, Aleksandra Sofronijević, ο Υπουργός Υποδομών του Κοσόβου, Dimal Basha, ο Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Συντονιστής του Υπουργείου Μεταφορών του Μαυροβουνίου, Filip Radulović, ο Υπουργός Επικοινωνιών και Μεταφορών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Edin Forto, η Υφυπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Enkelejda Muçaj, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας, Serhiy Derkach.

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