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Ναυτιλία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

H αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για μεταφορικό έργο - Καλύτερες οι συνθήκες για τα δεξαμενόπλοια έναντι των LNG carriers

Ναυτιλία 18.06.2026, 07:00
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Ναυτιλία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Η συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιουργεί προσδοκίες για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας αρτηρίας του πλανήτη, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και μεγάλο μέρος των εξαγωγών LNG και LPG του Περσικού Κόλπου.

Για τη ναυτιλία, ωστόσο, το άνοιγμα των Στενών δεν σημαίνει ότι όλοι οι κλάδοι θα βγουν κερδισμένοι. Αντιθέτως, δημιουργεί μια νέα ισορροπία, με βραχυπρόθεσμους νικητές αλλά και μεσοπρόθεσμες προκλήσεις.

Οι πρώτοι που αναμένεται να ωφεληθούν είναι οι πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης παρέμειναν εγκλωβισμένες στην περιοχή. Με την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, τα φορτία αυτά αναμένεται να κινηθούν μαζικά προς τις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας αυξημένη ζήτηση για μεταφορικό έργο. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα πλοίων παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς η αναδιάταξη του στόλου απαιτεί χρόνο.

Η εικόνα για τα VLCCs παραμένει θετική και σε δεύτερο χρόνο. Η πιθανή επιστροφή περισσότερων ιρανικών εξαγωγών, η αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων και η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορούν να διατηρήσουν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Εάν οι ασιατικές οικονομίες στραφούν ξανά σε προμήθειες από τη Μέση Ανατολή αντί για φορτία από τον Ατλαντικό, οι αποστάσεις μεταφοράς θα μειωθούν, περιορίζοντας τα οφέλη σε όρους τονομιλίων.

Η μεταφορά LNG

Στην αγορά LNG, οι εξελίξεις είναι πιο σύνθετες. Βραχυπρόθεσμα, το άνοιγμα των Στενών διευκολύνει την ομαλοποίηση των εξαγωγών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, η πλήρης επιστροφή του Κατάρ στην αγορά μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο θετική για τους πλοιοκτήτες LNG carriers. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ευρώπη και η Ασία αναγκάστηκαν να προμηθευτούν φορτία από πιο απομακρυσμένες πηγές, αυξάνοντας θεαματικά τις αποστάσεις μεταφοράς. Η επάνοδος των καταριανών ποσοτήτων ενδέχεται να μειώσει αυτές τις διαδρομές, σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος στόλος LNG carriers αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην αγορά LPG. Η επανεκκίνηση των εξαγωγών από τον Κόλπο θα προσφέρει άμεση τόνωση στη δραστηριότητα, καθώς τα συσσωρευμένα φορτία θα αναζητήσουν διέξοδο προς τις διεθνείς αγορές. Μακροπρόθεσμα όμως, η επιστροφή των προμηθειών της Μέσης Ανατολής μπορεί να περιορίσει τα αμερικανικά φορτία που ταξιδεύουν προς την Ασία μέσω πολύ μεγαλύτερων διαδρομών, μειώνοντας τελικά τη ζήτηση μεταφορικού έργου.

Οι λιγότερο εκτεθειμένοι κλάδοι είναι τα πλοία ξηρού φορτίου και τα containerships. Παρ’ όλα αυτά, η ομαλοποίηση της κατάστασης μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Η επανεκκίνηση των εξαγωγών λιπασμάτων από τον Κόλπο αναμένεται να στηρίξει το παγκόσμιο αγροτικό εμπόριο, ενώ στα containerships η αποσυμφόρηση λιμένων και η μετακίνηση των συσσωρευμένων φορτίων μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή αύξηση της ζήτησης.

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