 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(21) "Construction Industry"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μεταφορά Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Προχωρά το mega project των 765 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη η περιβαλλοντική αδειοδότηση - Το Υπερταμείο ετοιμάζει πρόσκληση προς τους επενδυτές που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον για υποβολή δεσμευτικών προσφορών

Κατασκευές 18.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Μεταφορά Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Προχωρά το mega project των 765 εκατ. ευρώ
Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Η κατασκευή του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών στον Ασπρόπυργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 765 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αποτελεί μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σωφρονιστικές υποδομές της Αττικής και δρομολογείται να αναδιαμορφώσει συνολικά τον υφιστάμενο χάρτη λειτουργίας τους.

Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μετά την υπογραφή των περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο  Δημόπουλο, το έργο της μεταφοράς των φυλακών Κορυδαλλού εισέρχεται πλέον στο τελευταίο και καθοριστικό στάδιο ωρίμανσης πριν την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ιδιώτη αναδόχου στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται η αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους, από τη στιγμή που θα τη λάβουν,  περίπου 40 ημέρες για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Μεγάλοι παίκτες στο… παιχνίδι

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο, σε έκταση άνω των 103 στρεμμάτων στο πρώην στρατόπεδο «Αμερικανικής Ευκολίας», καθώς και τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων φυλακών Κορυδαλλού. Στο συγκρότημα θα ενταχθεί επίσης η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, δημιουργώντας έναν ενιαίο  και λειτουργικά αυτοτελή κόμβο δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Στη διεκδίκηση του έργου συμμετείχαν αρχικά, κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας,  οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, ήτοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΜΕΤΚΑ (Όμιλος Metlen) και ΑΒΑΞ. Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου 30 έτη, περιλαμβάνοντας τόσο την κατασκευαστική περίοδο όσο και τη μακροχρόνια λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.  Η περιοχή εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, βρίσκεται σε ήδη βεβαρημένο βιομηχανικό περιβάλλον, με γειτνίαση σε μεγάλες βιομηχανίες, εγκαταστάσεις logistics και λατομικές δραστηριότητες, γεγονός που αξιολογήθηκε στη διαδικασία αδειοδότησης.

Μια νέα «πόλη» κράτησης 55.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πέντε βασικές σωφρονιστικές ενότητες (φυλακές ανδρών, γυναικών, διεμφυλικών και ειδικές δομές υγείας και ψυχιατρικής υποστήριξης), καθώς και πλήθος υποστηρικτικών εγκαταστάσεων όπως διοικητικά κτίρια, ιατρεία, εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές, χώρους άθλησης, θρησκευτικούς χώρους και υποδομές ασφάλειας και ελέγχου. Η συνολική δόμηση υπερβαίνει τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), ενώ το εμβαδό κάλυψη προσεγγίζει τα 31.000 τ.μ.

Το έργο προβλέπεται να φιλοξενεί περίπου 2.000 κρατουμένους και άνω των 1.000 εργαζομένων, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα σωφρονιστικά συγκροτήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, προβλέπεται εκτεταμένο δίκτυο υποδομών πρόσβασης, περιμετρικής οδοποιίας και υποδομών ασφάλειας, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την επιχειρησιακή αυτονομία της εγκατάστασης.

Το χρονοδιάγραμμα που «τρέχει» έως το 2027

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παραμένει η στόχευση για ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του 2026 και η ανάδειξη αναδόχου, ώστε τα εργοτάξια να εγκατασταθούν το 2027. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σταδιακά την περίοδο 2027–2028, με στόχο την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος εντός της επόμενης δεκαετίας.

Το νέο συγκρότημα στον Ασπρόπυργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του σωφρονιστικού συστήματος, με στόχο την απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού από τον αστικό ιστό και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και λειτουργικότητας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση του υφιστάμενου χώρου των παλαιών φυλακών  στο πλαίσιο ευρύτερων παρεμβάσεων στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικά η αγορά, με μεγάλα πακέτα στην Πειραιώς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθωτικά το ΧΑ, με μεγάλα πακέτα στην Πειραιώς
Apple: Θα αυξήσει τις τιμές λόγω της κρίσης στα τσιπ μνήμης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple θα αυξήσει τις τιμές λόγω κρίσης στα τσιπ μνήμης
ΚΕΒΕ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Business

ΚΕΒΕ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ακίνητα

«Φωτιά» στα ακίνητα - Ποιο νησί εκθρόνισε την Μύκονο [πίνακες]
Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων
Τράπεζες

Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις μετά το μήνυμα της Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το μήνυμα της Fed

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επενδύσεις: Νέα φορο-κίνητρα για εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις από hedge funds

Τι αλλάζει στις επενδύσεις - Προσκλητήριο σε στελέχη από Λονδίνο, Ασία και Μέση Ανατολή

Ανδρομάχη Παύλου
Project Voria: Πόσα έσοδα θα παράγει
Business

Πόσα έσοδα θα παράγει το Project Voria 

Από τον Μάιο του 2028, όταν θα ανοίξει τις πύλες του στο Μαρούσι, το Project Voria φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Ο μακρύς δρόμος της ανάκαμψης από το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Μετά το σοκ, η μάχη της ανάκαμψης στο Ορμούζ

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και οι αγορές θα χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικός τουρισμός: «Οδηγεί» την… κούρσα της απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο τουρισμός «οδηγεί» την… κούρσα της απασχόλησης

Εκρηκτική αύξηση νέων θέσεων και το 2026 - Ο ελληνικός τουρισμός βασικός εργοδότης

Κώστας Παπαδής
Ιράν: Πού φυλάσσονται τα δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία
World

Πού φυλάσσονται τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν

Οι ΗΠΑ εμπόδισαν αρκετές χώρες να πληρώσουν για αγορές πετρελαίου, χρήματα που το Ιράν θέλει τώρα να πάρει πίσω για να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ναυτιλία

Πάνω από 100 εκατ. η οικονομική συμβολή των Ποσειδωνίων 2026

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Κατασκευές
Μεταφορά Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Προχωρά το mega project των 765 εκατ. ευρώ
Κατασκευές

Μπαίνει μπροστά η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλου

Υπεγράφη η περιβαλλοντική αδειοδότηση - Το Υπερταμείο ετοιμάζει πρόσκληση προς τους επενδυτές που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον για υποβολή δεσμευτικών προσφορών

Μάχη Τράτσα
Χατζηδάκης: Το Ελληνικό αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά
Κατασκευές

Χατζηδάκης: Το Ελληνικό παίρνει σάρκα και οστά

Τον Ιούλιο ολοκληρώνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις, στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Αττική Οδός: Πράσινο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας
Κατασκευές

Ξεκινούν τα έργα για το «κυκλοφοριακό» στην Αττική Οδό

Στο… περίμενε για τα άλλα έργα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο – Τι είπε ο Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) για τις πρότυπες προτάσεις

Χρήστος Κολώνας
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,5% στην παραγωγή κατασκευών το πρώτο τρίμηνο
Κατασκευές

Κατασκευές: Άλμα 16,5% στην παραγωγή το α' τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Έξυπνες γέφυρες: Η ψηφιακή «ασπίδα» και το μεγάλο στοίχημα της συντήρησης
Κατασκευές

Ο ψηφιακός «φρουρός» των γεφυρών θα στέλνει σήματα κινδύνου

Το έργο των Έξυπνων Γεφυρών, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, φέρνει στο προσκήνιο της δύσκολη συζήτηση της συντήρησής τους.

Μάχη Τράτσα
ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
Κατασκευές

ΓΑΙΑΟΣΕ: Διαγωνισμός για την ανακαίνιση πέντε σταθμών του Προαστιακού

ΓΑΙΑΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ και Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενώνουν τις δυνάμεις τους, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικά η αγορά, με μεγάλα πακέτα στην Πειραιώς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθωτικά το ΧΑ, με μεγάλα πακέτα στην Πειραιώς

Όπως ήταν αναμενόμενο πολλά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών του προηγούμενου ανοδικού πενθημέρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apple: Θα αυξήσει τις τιμές λόγω της κρίσης στα τσιπ μνήμης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple θα αυξήσει τις τιμές λόγω κρίσης στα τσιπ μνήμης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple είπε ότι το αυξανόμενο κόστος καθιστά τις αυξήσεις τιμών «αναπόφευκτες» και δεν είναι ο μόνος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚΕΒΕ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Business

ΚΕΒΕ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

Η μονάδα της ΚΕΒΕ ξεκινά τη λειτουργία της με παραγωγική δυναμικότητα 600 τόνων τούβλων ημερησίως

Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ακίνητα

«Φωτιά» στα ακίνητα - Ποιο νησί εκθρόνισε την Μύκονο [πίνακες]

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset 

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων
Τράπεζες

Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων

Ο ανταγωνισμός από τις εγχώριες fintechs ανάγκασε τις τράπεζες να κινηθούν επιθετικά - Οι 3 κατηγορίες προϊόντων 

Αγης Μάρκου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις μετά το μήνυμα της Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το μήνυμα της Fed

Πιέσεις στις αγορές από τις ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών
Economy

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών

Η Ελλάδα εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά προχωρά και σε «πολύ σοβαρά βήματα παρακάτω», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Πώς δικαιολόγησε την παραβίαση των «κόκκινων γραμμών» του
World

Πώς ο Τραμπ παραβίασε τις «κόκκινες γραμμές» για Ιράν

Ο Τραμπ προσπάθησε από τις Βερσαλλίες να δικαιολογήσει την «κωλοτούμπα» σε 3 σημεία που μέχρι πριν λίγες μέρες στήριζαν το αφήγημά του για την επίθεση εναντίον του Ιράν

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P
Business

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P

Το ΔΑΑ άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης, πάνω από 5 φορές η υπερκάλυψη

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Ο Kospi ενισχύθηκε περισσότερο από 2,6%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία το επίπεδο των 9.000 μονάδων

ΕΕ: Πράσινο φως στα μέτρα ενίσχυσης αγροτών για την κρίση στα λιπάσματα
AGRO

Πράσινο φως στα μέτρα ενίσχυσης αγροτών για τα λιπάσματα

Το Συμβούλιο συμφωνεί στη θέση να βοηθήσει τους αγρότες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων

Χατζηδάκης: Έως 10 δισ. σε Ελλάδα από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
Economy

Χατζηδάκης: Έως 10 δισ. σε Ελλάδα από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Μοχλοί τοπικής και εθνικής ανάπτυξης τα πανεπιστήμια

ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €4,05 ανά νέα μετοχή
Business

ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €4,05 ανά νέα μετοχή

Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Αγορά εργασίας: Τα πάνω και τα κάτω στους μισθούς – Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο άλλαξαν οι μισθοί το α' τρίμηνο - Πού αυξήθηκαν, πού μειώθηκαν

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο του 2026. Μειώθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στους 8 από τους 12 μεγάλους κλάδους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Ξεκινούν οι ενστάσεις για αγροτικές ενισχύσεις ετών 2024 και 2025
AGRO

Ξεκινούν ενστάσεις για αγροτικές ενισχύσεις 2024 και 2025

Η υποβολή των ενστάσεων πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά

Οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ανά άρθρο στο νέο χωροταξικό για ΑΠΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies