Μεταφορά Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Προχωρά το mega project των 765 εκατ. ευρώ

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Σε τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Η κατασκευή του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών στον Ασπρόπυργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 765 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αποτελεί μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σωφρονιστικές υποδομές της Αττικής και δρομολογείται να αναδιαμορφώσει συνολικά τον υφιστάμενο χάρτη λειτουργίας τους.

Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μετά την υπογραφή των περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο, το έργο της μεταφοράς των φυλακών Κορυδαλλού εισέρχεται πλέον στο τελευταίο και καθοριστικό στάδιο ωρίμανσης πριν την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ιδιώτη αναδόχου στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται η αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους, από τη στιγμή που θα τη λάβουν, περίπου 40 ημέρες για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Μεγάλοι παίκτες στο… παιχνίδι

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο, σε έκταση άνω των 103 στρεμμάτων στο πρώην στρατόπεδο «Αμερικανικής Ευκολίας», καθώς και τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων φυλακών Κορυδαλλού. Στο συγκρότημα θα ενταχθεί επίσης η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, δημιουργώντας έναν ενιαίο και λειτουργικά αυτοτελή κόμβο δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Στη διεκδίκηση του έργου συμμετείχαν αρχικά, κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, ήτοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΜΕΤΚΑ (Όμιλος Metlen) και ΑΒΑΞ. Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου 30 έτη, περιλαμβάνοντας τόσο την κατασκευαστική περίοδο όσο και τη μακροχρόνια λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η περιοχή εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, βρίσκεται σε ήδη βεβαρημένο βιομηχανικό περιβάλλον, με γειτνίαση σε μεγάλες βιομηχανίες, εγκαταστάσεις logistics και λατομικές δραστηριότητες, γεγονός που αξιολογήθηκε στη διαδικασία αδειοδότησης.

Μια νέα «πόλη» κράτησης 55.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πέντε βασικές σωφρονιστικές ενότητες (φυλακές ανδρών, γυναικών, διεμφυλικών και ειδικές δομές υγείας και ψυχιατρικής υποστήριξης), καθώς και πλήθος υποστηρικτικών εγκαταστάσεων όπως διοικητικά κτίρια, ιατρεία, εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές, χώρους άθλησης, θρησκευτικούς χώρους και υποδομές ασφάλειας και ελέγχου. Η συνολική δόμηση υπερβαίνει τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), ενώ το εμβαδό κάλυψη προσεγγίζει τα 31.000 τ.μ.

Το έργο προβλέπεται να φιλοξενεί περίπου 2.000 κρατουμένους και άνω των 1.000 εργαζομένων, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα σωφρονιστικά συγκροτήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, προβλέπεται εκτεταμένο δίκτυο υποδομών πρόσβασης, περιμετρικής οδοποιίας και υποδομών ασφάλειας, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την επιχειρησιακή αυτονομία της εγκατάστασης.

Το χρονοδιάγραμμα που «τρέχει» έως το 2027

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παραμένει η στόχευση για ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του 2026 και η ανάδειξη αναδόχου, ώστε τα εργοτάξια να εγκατασταθούν το 2027. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σταδιακά την περίοδο 2027–2028, με στόχο την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος εντός της επόμενης δεκαετίας.

Το νέο συγκρότημα στον Ασπρόπυργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του σωφρονιστικού συστήματος, με στόχο την απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού από τον αστικό ιστό και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και λειτουργικότητας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση του υφιστάμενου χώρου των παλαιών φυλακών στο πλαίσιο ευρύτερων παρεμβάσεων στην περιοχή του Κορυδαλλού.