Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Για ποιους παραμένει δωρεάν

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Ανανεώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με αντικείμενο τη συνέχιση της δωρέαν διάθεσης για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους μαθητές και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σε ποιους παρέχεται δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης δράσης που έδωσε σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, πολιτισμού, μετακίνησης και ψυχαγωγίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και οι σπουδαστές των Σ.Α.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας έως 30 ετών, θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για δύο έτη, απολαμβάνοντας πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παροχών και εκπτώσεων για νέους στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της δράσης είναι οι μαθητές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 15 έως 29 ετών ,καθώς και οι σπουδαστές Σ.Α.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Οι παροχές

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί θεσμοθετημένο ευρωπαϊκό εργαλείο ενδυνάμωσης της νεολαίας, με ενεργή παρουσία σε 36 χώρες και βάση χρηστών του ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια νέους.

Παρέχει πρόσβαση σε δίκτυο άνω των 37.000 παροχών και εκπτώσεων στους τομείς πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μετακινήσεων και του τουρισμού, καθώς και της τεχνολογίας και της καθημερινής ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει δυνατότητες κινητικότητας, μάθησης, πολιτιστικής συμμετοχής και δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εν λόγω κάρτα δεν θεωρείται απλώς μία κάρτα προνομίνων, αλλά ένα «διαβατήριο» συμμετοχής που φέρνει τους νέους πιο κοντά στην Ευρώπη, στις ευκαιρίες της και στις δυνατότητες που μπορούν να διαμορφώσουν τη μελλοντική τους πορεία.

Γενικότερα, η κάρτα, η οποία είναι εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική, εκδίδεται και διαχειρίζεται από οργανισμούς που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κάρτας Νέων (EYCA) και – ανάλογα τη χώρα – είναι διαθέσιμη σε όλους τους νέους κάτω των 30 ετών, με ισχύ για ένα χρόνο και κόστος περί τα 10 ευρώ.