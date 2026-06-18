Keyvoto: Ποια είναι η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το PosoKanei

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Από το 2022 η εταιρεία Keyvoto από την Πτολεμαΐδα επιτρέπει στις μάρκες ή στους λιανοπωλητές να απλοποιήσουν τη διαχείριση των δεδομένων των προϊόντων τους, να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, να ενισχύσουν την εμπειρία του πελάτη και να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες πωλήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχοντας συμπράξει με μεγάλα ονόματα του retail, όπως ο Γαλαξίας, η ΑΒ, η Σκλαβενίτης, το MyMarket, η Κρητικός και η Jumbo, αλλά και brands όπως η Nestle, η essity, η Unilever, η Barilla, η AS Company, η reckitt, η Keyvoto με CEO τον Γιώργο Παπαδημητρίου και CFO την αδερφή του Άσπα Παπαδημητρίου, ένωσε τις δυνάμεις της με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για να δημιουργήσουν το εργαλείο σύγκρισης τιμών χιλιάδων προϊόντων από καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ από όλη την Ελλάδα.

Από το ηλεκτρονικό ράφι στο PosoKanei

Ο όρος «ψηφιακό ράφι» αναφέρεται στον εικονικό χώρο όπου τα προϊόντα παρουσιάζονται και προωθούνται διαδικτυακά. Προσφέρει στις μάρκες και στους λιανοπωλητές την ευκαιρία να αναδείξουν τα προϊόντα τους, να επισημάνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους, καθώς και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των μετατροπών και των πωλήσεων.

Η πλατφόρμα PosoKanei που τέθηκε σε λειτουργία χθες, 17 Ιουνίου, έχει την καθολική συμμετοχή όλων των μεγάλων αλυσίδων σούπερμάρκετ, με μια βάση δεδομένων που κυμαίνεται στα 10.000 προϊόντα, που εμπλουτίζονται καθημερινά.

Η πλατφόρμα που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος, συγκεντρώνει, σε καθημερινή βάση, τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl, σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της νησιωτικής Ελλάδας.

Η Keyvoto

H Κeyvoto από την Πτολεμαΐδα που μνημονεύτηκε και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τις παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα χθες για την πλατφόρμα PosoKanei, δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης εμπειρίας προϊόντων.

Πρόκειται για το λεγόμενο PXM (product experience management), προσφέροντας τη δυνατότητα σε προμηθευτές, εταιρείες λιανικής και εξωτερικούς συνεργάτες να ενημερώνουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες των προϊόντων σε διάφορα κανάλια, μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας της.

Αυτό που κάνει η Keyvoto είναι να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για κάθε ένα προϊόν του λιανεμπορίου (συστατικά, περιγραφή προϊόντος, συσκευασίες, προωθητικές ενέργειες, βάρος κτλ.) και για εκατομμύρια κωδικούς, να τυποποιεί την πληροφορία αυτή και να την κάνει διαθέσιμη ενιαία – σε προμηθευτές και λιανοπωλητές- ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή το κανάλι πωλήσεων που θα χρησιμοποιήσουν.

Και στο εξωτερικό

Η εταιρεία το 2023 παρουσίασε το ACI, το νέο εργαλείο για αυτοματοποιημένη παρακολούθηση online τιμών στο retail, παρέχοντας λύσεις σε μια σειρά από βασικά ζητήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όσον αφορά τα online κανάλια διάθεσης για τα brands και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των τιμών, της διαθεσιμότητας, της επίβλεψης της θέσης στο ψηφιακό «ράφι», συχνών ενημερώσεων και παροχής αναλύσεων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δράσεών τους.

Ήδη από το 2024 η εταιρεία έχει αρχίσει να επεκτείνει τη δράση της και στο εξωτερικό σε Ρουμανία, Πολωνία και Κύπρο, βλέποντας και άλλες αγορές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόθεση για αλλαγή έδρας, εκτός Πτολεμαΐδας.

Ήδη η πρώτη επένδυση ανερχόταν σε 1 εκατ. ευρώ με την Keyvoto να έχει ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο χρηματοδότησής της. Διατηρώντας το 100% της μετοχικής της σύνθεσης χωρίς εξωτερικές επενδύσεις, η Keyvoto κατάφερε μέσα σε μόλις τρία χρόνια να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, οδηγώντας την ανάπτυξή της με σαφές στρατηγικό όραμα, αποφασιστικότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Τα ορόσημα

Τον Μάιο του 2025 η Keyvoto υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την Convert Group, την ελληνική εταιρεία Data & Analytics για το omnichannel εμπόριο, εγκαινιάζοντας μία σημαντική συνεργασία στον τομέα της Βελτιστοποίησης Ψηφιακού Ραφιού (Content Sharing & Digital Shelf Tracking). Βάσει της συμφωνίας αυτής η Keyvoto αναλαμβάνει να συνεχίσει την υπηρεσία eRetail Content της Convert Group, ισχυροποιώντας έτσι τη θέση της ως κυρίαρχος παίκτης στην αγορά του PXM.

Ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Keyvoto τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο και 50 χιλ. ευρώ στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2025, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που στηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.