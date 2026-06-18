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Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset 

Ακίνητα 18.06.2026, 11:00
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Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Έντονη δυναμική παρουσιάζουν τα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο, με τη Μύκονο και την Πάρο να οδηγούν την κούρσα.

Οι βίλες με θέα στο Αιγαίο, οι πισίνες, η ιδιωτικότητα, η εγγύτητα στα beach clubs και η διεθνής πελατεία κρατούν τις τιμές σε επίπεδα που θυμίζουν ώριμους προορισμούς πολυτελείας της Μεσογείου.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Μάιος), η ζήτηση για αγορά ακινήτου παραμένει στα ύψη, με τις μονοκατοικίες και τα σπίτια να αποτελούν τη μερίδα του λέοντος στις διαθέσιμες αγγελίες

Στο σύνολο των 4.726 ενεργών αγγελιών της περιφέρειας, οι παραδοσιακές κατοικίες και οι μονοκατοικίες κυριαρχούν απόλυτα, καταλαμβάνοντας το 59,8% της αγοράς.

Τα διαμερίσματα ακολουθούν με 21,3%, ενώ οι μεζονέτες συμπληρώνουν το υπόλοιπο ποσοστό με 18,9%.

Γεωγραφικά, η καρδιά των αγοραπωλησιών χτυπά στις Κυκλάδες, οι οποίες συγκεντρώνουν το εντυπωσιακό 78,9% της συνολικής προσφοράς

Η Πάρος αναδεικνύεται σε απόλυτο «ρυθμιστή» της αγοράς, καθώς από μόνη της κατέχει σχεδόν το 1/5 των αγγελιών (18,79%), ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ρόδος (16%) και η Μύκονος (12%).

H διάμεση τιμή μιας μονοκατοικίας στη Μύκονο αγγίζει το αστρονομικό ποσό των €7.070/τ.μ., όταν στην Πάρο διαμορφώνεται στα €5.810/τ.μ..

Η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με τη Ρόδο, καθώς ένα σπίτι στη Μύκονο κοστίζει πάνω από 2,5 φορές περισσότερο ανά τετραγωνικό.

Η Μύκονος και η Πάρος έχουν πλέον αποκοπεί από την υπόλοιπη αγορά, σχηματίζοντας μια ξεχωριστή, πολυτελή κατηγορία με τιμές που ξεπερνούν κατά 50% έως 80% τον περιφερειακό διάμεσο όρο των €3.660 ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Μύκονος παραμένει το ακριβότερο νησί, ούσα κατά 21% ακριβότερη από την Πάρο

Στον αντίποδα, οι πιο προσιτές λύσεις για τους αγοραστές εντοπίζονται στη Σύρο (€2.500/τ.μ. γενικός διάμεσος), στην Κω (€2.210/τ.μ.) και στη Ρόδο (€2.210/τ.μ.), όπου οι τιμές συγκρατούνται σε πιο ορθολογικά επίπεδα
Η χρονιά κατασκευής αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους. Τα ακίνητα που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2020–2026 κοστίζουν 114% περισσότερο σε σχέση με τις κατοικίες των ετών 1960–1980
Η διάμεση τιμή από τα €2.340/τ.μ. για τα παλαιότερα σπίτια, εκτοξεύεται στα €5.000/τ.μ. για τα νεόδμητα.
Παράλληλα, στα νεότερα κτίρια παρατηρείται τεράστια διασπορά τιμών. Ενώ το 25% των νεόδμητων πωλείται κάτω από τα €3.660/τ.μ., τα πιο ακριβά ακίνητα της αγοράς αγγίζουν ή και ξεπερνούν το φράγμα των €6.600/τ.μ., αποτυπώνοντας το χάσμα ανάμεσα στα απλά οικιστικά ακίνητα και τις υπερπολυτελείς βίλες.

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