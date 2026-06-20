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«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει» – Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια

Στέλιος Πέτσας, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Χάρης Αθανασιάδης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας

Πολιτική 20.06.2026, 10:11
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«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει» – Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια
Newsroom

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Φουντώνει η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο την ακρίβεια. Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, και το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Χάρης Αθανασιάδης διασταύρωσαν στα ξίφη τους στο Mega.

Αρχικά ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις εκλογές που όπως είπε θα πραγματοποιηθούν το 2027, ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά το πακέτο στήριξης για την ενεργειακή κρίση.

«Η οικονομία μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό κάνει ο πρωθυπουργός. (…) Έχουμε μειώσει 83 φόρους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όταν όμως έχουμε έκτακτες συνθήκες, φροντίζουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά πιο στοχευμένα».

Αναφερόμενος στην κριτική που έχει δεχτεί η κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι η πολιτική της ΝΔ στα εθνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό ήταν στο ύψος των περιστάσεων ενώ αναφορικά με την κριτική για την ακρίβεια είπε πως είναι λογικό οι κομματικοί σχηματισμοί να ασχολούνται με αυτό το θέμα που είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις ενώ επανέλαβε ότι η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στις μετρήσεις με διαφορά από τον δεύτερο.

Σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Καραμανλή, ο κ. Πέτσας απέφυγε να σχολιάσει σημειώνοντας ότι οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών είναι σεβαστές.

Η κυβέρνηση κερδοσκοπεί

Η κ. Μαρκογιαννάκη εκ μέρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως έχει αποτύχει στους τομείς της ακρίβειας, στο στεγαστικό και στην ενέργεια.

«Η κυβέρνηση είναι η μόνη κερδοσκόπος μέσα από τους φόρους, μαζεύει τα υπερπλεονάσματα. Ο πλούτος μοιράζεται σε λίγους. Όταν είμαστε τρίτοι στα κέρδη στην ΕΕ και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, αυτό δείχνει τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεν γίνεται σε μία οικονομία να υπερτερούν οι λίγοι, τα καρτέλ και η ελίτ της χώρας, και οι πολλοί να υποφέρουν».

Να υπάρξουν έλεγχοι από την παραγωγή μέχρι το ράφι

Ο κ. Αθανασιάδης  υποστήριξε την πρότασή της ΕΛΑΣ για δωρεάν συγκοινωνίες, σημειώνοντας  ότι πρέπει να συνοδευτεί με ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

«Ταυτόχρονα με το δωρεάν πρέπει να έχεις επαρκή βαγόνια για κίνηση στο μετρό και αξιόπιστη κυκλοφορία», σημείωσε ο Χάρης Αθανασιάδης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε η χώρα στα δύσκολα και κατάφερε να πετύχει σε πέντε χρόνια ότι δεν κατάφεραν οι άλλοι που μας έβαλαν στα δύσκολα», ανέφερε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την πλατφόρμα posokanei.gov.gr, είπε πως είναι μία χρήσιμη εφαρμογή, ωστόσο δεν εξηγεί γιατί διαμορφώνεται έτσι η εκάστοτε τιμή του προϊόντος. «Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ανάμεσα στην παραγωγή και στο ράφι. Συγκροτήθηκαν καρτέλ και κερδοσκοπούν εις βάρος του λαού γιατί η ΝΔ δεν έκανε αυτούς τους ελέγχους».

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