Πανελλαδικές 2026: Την ερχόμενη Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα εστάλη από το υπουργείο Παιδείας, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των υποψηφίων που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της επόμενης φάσης της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την επιλογή των Σχολών και των Τμημάτων που επιθυμούν.

Η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού αναμένεται να ανοίξει κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε έως το τέλος του μήνα να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πανελλαδικές: Τα ειδικά μαθήματα

Να σημειωθεί ότι τα ειδικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές 2026 συνεχίζονται σήμερα, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ απομένουν Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία για τις 22/6, Γαλλικά για τις 23/6 και Ιταλικά για τις 24/6.

Για το σημερινό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεισήμισι ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 και μέχρι τις 09:30 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 (Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία).