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Εργασία: Η καναδική τράπεζα TD θα χρησιμοποιήσει λογισμικό για να παρακολουθεί υπαλλήλους της

Το λογισμικό θα εστιάζει στη μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών κατά την εργασία, σύμφωνα με την τράπεζα - Τι λένε οι εργαζόμενοι

World 20.06.2026, 09:09
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Εργασία: Η καναδική τράπεζα TD θα χρησιμοποιήσει λογισμικό για να παρακολουθεί υπαλλήλους της
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Για την παρακολούθηση της εργασίας ορισμένων υπαλλήλων της ομάδας διαχείρισης οικονομικών εγκλημάτων και κινδύνων ετοιμάζει λογισμικό παρακολούθησης η Toronto-Dominion Bank, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τη συγκατάθεση και την ιδιωτικότητα στον χώρο εργασίας, καθώς η καναδική τράπεζα προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητά της.

Το πρόγραμμα θα παρακολουθεί τον χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε προγράμματα περιήγησης και σε εφαρμογές εσωτερικής συνομιλίας και συσκέψεων.

Από την πλευρά της, η TD ανέφερε σε δήλωσή της στο Reuters ότι η ανάπτυξη αποτελεί «τυπική πρακτική σε ολόκληρο τον κλάδο».

«Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες λύσεις σε διάφορους τομείς της επιχείρησής μας για να βελτιώσουμε τις γνώσεις και να κατανείμουμε καλύτερα τους πόρους», ανέφερε η εταιρεία.

«Δεν πρόκειται για Τεχνητή Νοημοσύνη και δεν αφορά συγκεκριμένα καμία επιχείρηση ή θέμα, το εργαλείο επιτρέπει στους διευθυντές να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ροές εργασίας, την ικανότητα και την απόδοση της ομάδας. Όταν θα τίθενται σε λειτουργία, οι συνάδελφοι ενημερώνονται για το πού χρησιμοποιούνται και για ποιο σκοπό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την προστασία του απορρήτου των συναδέλφων, η TD δήλωσε ότι διαθέτει δικλείδες ασφαλείας.

Εργασία

Στο επίκεντρο οι χρονοβόρες διαδικασίες στην εργασία

Η ActiveOps, η εταιρεία που παρέχει το λογισμικό, περιγράφει το WorkiQ στον ιστότοπό της ως ένα εργαλείο για «την ευφυΐα και την ευημερία των εργαζομένων».

«Η ιδέα είναι ότι θα δείξει σημεία τριβής, όπου ξοδεύουμε πολύ χρόνο. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλές προκλήσεις σε όλα τα συστήματά μας», δήλωσε στην ομάδα της η Deanna Pacitti, αναπληρώτρια αντιπρόεδρος ερευνών υψηλού κινδύνου της TD, κατά την τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη.

«Εκτελείται στο παρασκήνιο και πέρασε από έλεγχο απορρήτου», δήλωσε η Pacitti για το WorkiQ απαντώντας σε ερωτήσεις των εργαζομένων σχετικά με ζητήματα απορρήτου. Το εργαλείο δεν θα ακούει συνομιλίες εάν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε σύσκεψη, αλλά θα δείχνει εάν ο εργαζόμενος είναι ενεργός, όπως είπε.

Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί πόσοι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν ή αν θα βρίσκονται μόνο στον Καναδά.

Πάντως, οι υπάλληλοι της TD έθεσαν ερωτήματα κατά την κλήση σχετικά με το απόρρητο, τι θα παρακολουθούσε το εργαλείο και αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της απόδοσης. Ρώτησαν επίσης αν θα τους ζητηθεί η συγκατάθεσή τους και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.

Ένας εργαζόμενος είπε ότι θα ήταν πιο χρήσιμο αν οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον χρόνο τους μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ελάφρυνση ορισμένων χειροκίνητων διαδικασιών.

«Συμφωνώ απόλυτα» ανέφερε στο Reuters η Pacitti. «Έχουμε πάρα πολλές χειρωνακτικές λειτουργίες και ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτές. Ελπίζω μόνο αυτό να το αποδείξει ακόμα περισσότερο».

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