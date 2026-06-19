MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

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Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, το myPoint, εγκαινιάζει η ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση.
Το νέο σημείο εξυπηρέτησης αποτελεί την αφετηρία για τη δημιουργία συνολικά 15 αντίστοιχων χώρων έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΑΑΔΕ για μια πιο σύγχρονη, ψηφιακή και φιλική προς τον πολίτη δημόσια διοίκηση.
Το myPoint
Βασικός στόχος των myPoint είναι να προσφέρουν στους φορολογουμένους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη μέσα από μια απλούστερη και πιο οργανωμένη διαδικασία εξυπηρέτησης.
Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας.
Τα myPoint θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης.
Στο νέο αυτό μοντέλο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο εξυπηρέτησης που τους εξυπηρετεί περισσότερο -ψηφιακά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία- ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση της υπόθεσής τους.
Σημαντικές παρεμβάσεις δρομολογούνται και στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Οι δηλώσεις Ε9 θα μπορούν να υποβάλλονται και να τροποποιούνται πλήρως ψηφιακά, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων που αφορούν αποβιώσαντες φορολογουμένους.
Παράλληλα, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν διευρυμένες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών, επιταχύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις κληρονομικές πράξεις.
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες
Στο πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
- Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.
- Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων μέσω διαλειτουργικότητας.
- Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έδρα κ.ά.
- Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
- Ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις σε ΦΠ στη λειτουργική περιοχή του Μητρώου.
- Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.
- Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος αγοράς καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, δηλαδή για ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και το προσωπικό αυτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών.
- Ηλεκτρονική άρση των κατασχέσεων
- Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διαδικασία χορήγησης άμεσης ή έμμεσης απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα
- Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης ή απόρριψης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές
- Δυνατότητα πληρωμής ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κάρτα, IRIS και myAADEapp