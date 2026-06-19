MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

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Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, το myPoint, εγκαινιάζει η ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση.

Το νέο σημείο εξυπηρέτησης αποτελεί την αφετηρία για τη δημιουργία συνολικά 15 αντίστοιχων χώρων έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΑΑΔΕ για μια πιο σύγχρονη, ψηφιακή και φιλική προς τον πολίτη δημόσια διοίκηση.

Το myPoint

Βασικός στόχος των myPoint είναι να προσφέρουν στους φορολογουμένους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη μέσα από μια απλούστερη και πιο οργανωμένη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας.

Τα myPoint θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης.

Στο νέο αυτό μοντέλο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο εξυπηρέτησης που τους εξυπηρετεί περισσότερο -ψηφιακά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία- ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση της υπόθεσής τους.

Σημαντικές παρεμβάσεις δρομολογούνται και στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Οι δηλώσεις Ε9 θα μπορούν να υποβάλλονται και να τροποποιούνται πλήρως ψηφιακά, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων που αφορούν αποβιώσαντες φορολογουμένους.

Παράλληλα, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν διευρυμένες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών, επιταχύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις κληρονομικές πράξεις.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Στο πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: