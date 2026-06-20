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Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 20.06.2026, 11:00
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Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Σημαντικό «όπλο» στα χέρια των φορολογουμένων είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός. Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ φέρνει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες.

Πρακτικά η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Ο ακατάσχετος λογαριασμός

Με την αύξηση του ακατάσχετου ποσού κατά 350 ευρώ -από τα 1.250  ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ευρώ μηνιαίως- μεγαλώνει το δίχτυ προστασίας γύρω από τους πολίτες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει την ανοδική πορεία του υπερβαίνοντας συνολικά τα 240 δισ. ευρώ.

Oι οφειλέτες  θα πρέπει να λάβουν να γνωρίζουν ότι:

  • Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σήμερα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.600 ευρώ.
  • Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός ως ακατάσχετος.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ θα ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με κατάσχεση ποσών ακόμα και κάτω από το ακατάσχετο όριο, αφού το ποσό που υπάρχει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη.  Για παράδειγμα εάν κατατεθεί σε έναν κοινό λογαριασμό το ποσό της σύνταξης, ύψους 1.000 ευρώ και ο συνδικαιούχος ο οποίος είναι οφειλέτης της ΑΑΔΕ δεν έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο, η τράπεζα μπορεί να δεσμεύσει ποσό 500 ευρώ, δηλαδή ποσό κάτω του ακατάσχετου ορίου.
  • Σε περίπτωση που ο πολίτης λαμβάνει σύνταξη ή μισθό από περισσότερους φορείς, το ακατάσχετο όριο υπολογίζεται συνολικά επί του αθροιστικού ποσού των εισοδημάτων.

Οι εξαιρέσεις

Από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται:

  • Τα ποσά της διατροφής.
  • Τα 4/5 των ημερομισθίων ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 1/5 αυτών για χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.
  • Το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλόμενων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα βοηθημάτων κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 1/2 αυτών για τα χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.
  • Μια σειρά από επιδόματα και παροχές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους, το επίδομα θέρμανσης, τα προνοιακά επιδόματα, η επιδότηση ενοικίου, τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας, κάθε επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει.

Τα βήματα

Ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ και παρέχει προστασία από κατασχέσεις για οφειλές με σκοπό να διασφαλίσει ένα ελάχιστο ποσό διαβίωσης για τον φορολογούμενο, ακόμη και αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ειδικότερα, τα βήματα για να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στο Taxinet είναι τα εξής:

– Για να δηλώσετε τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό σας στην εφορία, επισκέπτεστε την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και ακολουθείτε τη διαδρομή Ψηφιακές υπηρεσίες > Φορολογικές υπηρεσίες > Ακατάσχετος Λογαριασμός

Στη συνέχεια, συνδέεστε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet (Username και Password).

Κατόπιν πατάτε «Είσοδος»

Μόλις εισέλθετε στο σύστημα, καταχωρείτε τον αριθμό IBAN του λογαριασμού που επιθυμείτε να προστατεύσετε, επιλέγετε την αντίστοιχη τράπεζα στην οποία ανήκει, τσεκάρετε το κουτάκι της υπεύθυνης δήλωσης και πατάτε υποβολή

Με τη διαδικασία αυτή, η ΑΑΔΕ ενημερώνει αυτόματα την τράπεζά σας εντός λίγων ημερών και προστατεύετε τις καταθέσεις σας από κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο.

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