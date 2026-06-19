Συνταγματική Αναθεώρηση: Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

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Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών.

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε χθες στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) ανέδειξε την κατηγορηματική αντίθεση των μελών της στο άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής.

Το 92,34% των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της κατάργησης της συγκεκριμένης διάταξης, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, ζητώντας η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, όπως νόμος ορίσει.

Επίσης, τα μέλη της Ένωσης, με ποσοστό 96,03% τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 90 του Συντάγματος με τη θέσπιση της δεσμευτικής προεπιλογής των υποψηφίων για την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων από τους ίδιους τους δικαστές.

Μεγάλη συμμετοχή στο δημοψήφισμα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφέρει πως στην ηλεκτρονική ψηφοφορία συμμετείχαν 1.253 μέλη της, μία συμμετοχή που, όπως σημειώνει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήταν σχεδόν τριπλάσια από την αντίστοιχη συμμετοχή το 2018 στα πλαίσια της τελευταίας αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η ΕΔΕ καλεί «όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης Δικαστικής Ένωσης, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν μετά από μια μακρά περίοδο συζητήσεων και διαλόγου, σε μια ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία με μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα. Δικαστές και Εισαγγελείς υιοθέτησαν με συντριπτικά ποσοστά την εισήγηση του προεδρείου του Δ.Σ σε όλα τα τεθέντα ερωτήματα».

Στην ανακοίνωση της Ένωσης, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποδεικνύουν «την αγωνία και το ενδιαφέρον του Δικαστικού Σώματος για μια Δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση









Πηγή: in.gr