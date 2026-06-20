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Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati

Η Mondelez ενισχύει την κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας, επιλέγοντας ένα γνώριμο και έμπειρο στέλεχος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή

Business 20.06.2026, 20:38
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Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Newsroom

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Με μια στρατηγική κίνηση που υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της για περαιτέρω ανάπτυξη, η Mondelez International ανακοίνωσε τον διορισμό του Amit Banati στη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Chief Financial Officer (CFO), με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Όπως εξηγεί το περιοδικό ESM, η τοποθέτηση του έμπειρου στελέχους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος κολοσσός των σνακ και των γλυκών επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στις διεθνείς αγορές.

Mondelez: O Banati επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη

Ο Banati επιστρέφει στη Mondelez, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων. Πριν από τον νέο του ρόλο, κατείχε τη θέση του CFO στην Kenvue Inc., ενώ νωρίτερα είχε διατελέσει Πρόεδρος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στην Kellanova. Στη συνέχεια προήχθη σε Vice Chair και Chief Financial Officer της ίδιας εταιρείας.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει επίσης σημαντικές θέσεις ευθύνης στις Procter & Gamble, Cadbury Schweppes και Kraft Foods, γεγονός που του έχει προσφέρει βαθιά γνώση τόσο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης όσο και της εμπορικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης

Ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelez International, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του Banati, τονίζοντας ότι διαθέτει έναν σπάνιο συνδυασμό οικονομικής ηγεσίας και επιχειρηματικής αντίληψης.

Όπως σημείωσε, η πολυετής εμπειρία του νέου CFO σε μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Mondelez τα επόμενα χρόνια.

Οι στόχοι της επόμενης ημέρας

Από την πλευρά του, ο Amit Banati δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η Mondelez διαθέτει ένα εμβληματικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ισχυρή παγκόσμια παρουσία και εξαιρετικά ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να συνεργαστεί στενά με τη διοίκηση και τις ομάδες της εταιρείας, ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της και να αξιοποιηθούν οι σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που διαθέτει.

Ο νέος ρόλος του Luca Zaramella

Ο Banati διαδέχεται τον Luca Zaramella στη θέση του CFO.

Ωστόσο, ο Zaramella παραμένει στην ανώτατη διοίκηση ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Operating Officer (COO), έχοντας πλέον την ευθύνη για τις εμπορικές δραστηριότητες της Mondelez στις τέσσερις γεωγραφικές περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται.

Ο Van de Put ευχαρίστησε τον Zaramella για τη συμβολή του κατά την οκταετή θητεία του ως CFO, επισημαίνοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και στην ενίσχυση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εμπειρία και η ηγετική του παρουσία θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη διατηρήσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη της Mondelez τα επόμενα χρόνια.

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