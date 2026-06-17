Mondelez: Υπερασπίζεται την παραμονή της στη Ρωσία παρά τις επικρίσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πριν από το κύμα αποχωρήσεων δυτικών επιχειρήσεων από τη Ρωσία, λίγοι θα περίμεναν ότι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων στον κόσμο θα επέλεγε να παραμείνει. Ωστόσο, η Mondelez International, ιδιοκτήτρια γνωστών brands όπως η Cadbury, η Toblerone και η Philadelphia, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη ρωσική αγορά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Dirk Van de Put, υπερασπίζεται την επιλογή αυτή, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι φόροι που καταβάλλει η εταιρεία στη Ρωσία καταλήγουν να ενισχύουν τα κρατικά έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Mondelez: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά ήταν η σωστή επιλογή»

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο επικεφαλής της Mondelez, Dirk Van de Put, δήλωσε ότι η εταιρεία επέλεξε να παραμείνει στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, θεωρώντας πως αυτή ήταν η πιο υπεύθυνη απόφαση για τους χιλιάδες εργαζομένους της στη χώρα.

Όπως είπε, μια αποχώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση των εργοστασίων της από το ρωσικό κράτος, επιτρέποντας στις αρχές να συνεχίσουν την παραγωγή και τις πωλήσεις χωρίς τον έλεγχο της Mondelez.

«Προσπαθούμε να παραμείνουμε ουδέτεροι στη σύγκρουση. Ναι, πληρώνουμε φόρους στη Ρωσία που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου και αυτό δεν μας ευχαριστεί. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάναμε το σωστό για τους ανθρώπους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έντονες πιέσεις για αποχώρηση

Η στάση της εταιρείας έχει δεχθεί σφοδρή κριτική. Πέρυσι, περισσότεροι από 70 Βρετανοί βουλευτές υπέγραψαν επιστολή ζητώντας από τη Mondelez να διακόψει κάθε επιχειρηματική σχέση με τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για την Ουκρανία, Alex Sobel, υποστήριξε ότι η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια χώρα που ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους αμάχων και την απαγωγή παιδιών δεν μπορεί να θεωρηθεί «business as usual».

Παρά τις πιέσεις, η Mondelez υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει κάθε νέα επένδυση στη Ρωσία, ενώ έχει διακόψει και τις διαφημιστικές της δαπάνες στη χώρα.

Σημαντικά έσοδα από τη ρωσική αγορά

Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αγορά για τον αμερικανικό όμιλο. Από την έναρξη του πολέμου, οι ετήσιες πωλήσεις της Mondelez στη χώρα κυμαίνονται μεταξύ 1 και 1,4 δισ. δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία της για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Ο Van de Put υποστηρίζει ότι μια πλήρης αποχώρηση δεν θα περιόριζε τα έσοδα του ρωσικού κράτους, αλλά πιθανότατα θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς οι εγκαταστάσεις θα περνούσαν στον έλεγχο των αρχών.

H Mondelez συνεχίζει να επενδύει και στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, η Mondelez εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ενεργά και στην Ουκρανία, όπου λειτουργεί δύο εργοστάσια, στο Trostyanets, κοντά στα ρωσικά σύνορα, και στο Vyshhorod, έξω από το Κίεβο.

Ο διευθύνων σύμβουλος αποκάλυψε ότι μία από τις μονάδες έχει δεχθεί δύο φορές πλήγματα από τις εχθροπραξίες και έχει ανοικοδομηθεί ισάριθμες φορές, με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, η εταιρεία διπλασίασε τους μισθούς των εργαζομένων όταν ξέσπασε ο πόλεμος και, όπως τονίζει, δεν προχώρησε σε καμία απόλυση.

«Έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξαναχτίζουμε το εργοστάσιο κάθε φορά που χρειάζεται. Οι άνθρωποί μας εργάζονται καθημερινά υπό πραγματικό κίνδυνο και εμείς θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε», κατέληξε ο Van de Put.