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OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Business 22.06.2026, 10:03
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OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τον στόχο τους βρήκαν τα σχέδια της αλυσίδας convenience OK! Anytime Markets για άνοιγμα νέων καταστημάτων και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η αλυσίδα με επικεφαλής τη Δέσποινα Ξυνού, πόνταρε από την αρχή της δημιουργίας της στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για άνετες και βολικές αγορές σε υπερτοπικό επίπεδο. Αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών να εμφανίζεται αυξημένος κατά 3,34%, από τα 80,5 εκατ. το 2024 σε 83,2 εκατ. το 2025.

Το 2025 η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη της επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της σε περιοχές εκτός του νομού Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία.

Η ιδέα των OK! Anytime Markets

Τα καταστήματα OK! Anytime Markets αποτελούν μια μορφή Mini Super Market, εμβαδού 80 έως 120 τ.μ.τα οποία λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 πμ. έως τις 23.00 μμ.  Tο μείγμα των προϊόντων που διαθέτουν αποτελείται γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα.

Η κα. Ξυνού γνωρίζει καλά τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς προέρχεται από μια οικογένεια που είχε δραστηριότητα στο χώρο, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ξυνός που είχε 26 καταστήματα με σημεία μέχρι και την Ηγουμενίτσα. Το 2004 η εταιρεία Super Market Ξυνός A.E. εξαγοράστηκε από την τότε ηγέτιδα του κλάδου, την Carrefour – Μαρινόπουλος.

Με το σύζυγό της Κώστα Κορκιδάκη και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας της αγοράς και των νέων τάσεων, η κα. Ξυνού αξιοποίησαν τη μέθοδο του franchise και ανέπτυξαν μια σειρά από «μαγαζιά της γειτονιάς».

OK! Anytime Markets

Η Δέσποινα Ξυνού, πρόεδρος και CEO της αλυσίδας OK! Anytime Markets

Ενισχυμένο το 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την έκθεση διαχείρισης που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 72% σε σύγκριση με τα 960 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη (EBIT) ενισχύθηκαν κατά 40,8%, φτάνοντας τα 2,2 εκατ. ευρώ.

Τα δε μικτά κέρδη για την χρήση 2025 ανήλθαν σε 16,4 ευρώ έναντι 15,5 ευρώ της χρήσης 2024 και τα αποτελέσματα χρήσης 2025 προ φόρων ανήλθαν σχεδόν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,4 εκατ. το 2024.

Τα οργανικά έξοδα ανήλθαν το 2025 σε 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 της προηγούμενης χρήσης του 2024.

Το συνολικό ενεργητικό της OK! Anytime Markets διαμορφώθηκε στα 48,64 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση υποχώρησε οριακά στα 6,89 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της διανομής μερίσματος ύψους 1,5 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 404.100 ευρώ σε 2,6 εκατ. ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και ποσών υπέρ το άρτιο, κίνηση που ενισχύει την κεφαλαιακή βάση χωρίς εισροή νέων κεφαλαίων.

Μέρισμα

Για τη χρήση 2025, το διοικητικό συμβούλιο της OK! Anytime Markets προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 480.277 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 35% των καθαρών κερδών μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 78 χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο των κερδών, ύψους 3,586 εκατ. ευρώ, προτείνεται να μεταφερθεί εις νέο.

Η πρόταση έρχεται σε συνέχεια της διανομής μερίσματος 1,5 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2025 και αφορούσε τα κέρδη της χρήσης 2024.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2026 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των
αποτελεσμάτων της OK! Anytime Markets και η βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

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