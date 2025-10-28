Ιρλανδία: Η οικονομία της συρρικνώνεται για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια

Η πτώση οφείλεται σε μείωση του βιομηχανικού τομέα που κυριαρχείται από πολυεθνικές

Ιρλανδία: Η οικονομία της συρρικνώνεται για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια
Συρρικνώθηκε η οικονομία της Ιρλανδίας στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, χρονική περίοδο που χαρακτηρίστηκε από τις εμπορικές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συρρικνώθηκε κατά 0,1% κατά την περίοδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας. Αυτή είναι η πρώτη τριμηνιαία μείωση από το 2023.

Η οικονομική ανάπτυξη σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στο 10,5% το τρίτο τρίμηνο από 17,1% το δεύτερο τρίμηνο.

Ξεχωριστά, το CSO ανακοίνωσε ότι ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο και κατά 3,5% σε ετήσια βάση.

Πού οφείλεται η πτώση

Η πτώση «οφείλεται σε μείωση του βιομηχανικού τομέα που κυριαρχείται από πολυεθνικές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Έντα Μπέχαν, στατιστικολόγος στο Τμήμα Ολοκλήρωσης Εθνικών Λογαριασμών.

Τα στοιχεία για το ιρλανδικό ΑΕΠ συνήθως αλοιώνονται από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών με έδρα τη χώρα, και οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ την αφήνουν ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Η προκαταρκτική επιβολή δασμών από τους φαρμακευτικούς παραγωγούς στην Ιρλανδία για την αποφυγή των αμερικανικών δασμών προκάλεσε αύξηση των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, πριν υποχωρήσουν.

Οι τεράστιες διακυμάνσεις του ΑΕΠ της χώρας έχουν συχνά επηρεάσει τα στοιχεία της ευρωζώνης. Τα στοιχεία για την ανάπτυξη του μπλοκ αναμένονται την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι η χώρα θα διατηρήσει τον ελάχιστο ρυθμό ανάπτυξης του 0,1% που πέτυχε στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο.

