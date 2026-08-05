HELLENiQ ENERGY: Στα 734 εκατ. τα EBITDA στο πρώτο εξάμηνο

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Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο όμιλος ανακοίνωσε συγκρίσιμα EBITDA ύψους 734 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 83%) και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 393 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 442 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 253 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τις επιδόσεις στη βελτιωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων διύλισης, πετροχημικών και λιανικής εμπορίας, στην ενσωμάτωση της Enerwave, αλλά και στην ευελιξία που επέδειξαν τα διυλιστήρια του ομίλου στην προμήθεια διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου, διασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο εφοδιασμό όλων των αγορών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Αυξημένες εξαγωγές λόγω της διεθνούς ζήτησης

Η περιορισμένη παραγωγή διυλισμένων προϊόντων στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές που επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για τον ελληνικό όμιλο. Οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 35%, με κύριο προορισμό τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ συνολικά οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 48% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων.

Συνολικά, τα διυλιστήρια της HELLENiQ ENERGY κάλυψαν πάνω από το 60% των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ενώ η παραγωγή επικεντρώθηκε κυρίως σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αντιπροσώπευσαν το 56% της συνολικής παραγωγής.

Έκπτωση στα καύσιμα και στήριξη των πυρόπληκτων

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι ο όμιλος αξιοποίησε μέρος των αυξημένων αποτελεσμάτων για να στηρίξει τους καταναλωτές στην Ελλάδα, παρέχοντας έκτακτη έκπτωση που μείωσε την τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά ανά λίτρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, καθώς η κατανάλωση καυσίμων εμφανίζεται αυξημένη.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη χορηγία 25 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Πολιτεία, ενώ ενισχύθηκε και το πρόγραμμα δωρεάν καυσίμων προς τα οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση.

Επενδύσεις 407 εκατ. ευρώ και μείωση του δανεισμού

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, αποτελώντας ιστορικό υψηλό για την περίοδο. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε τόσο στις εργασίες αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου όσο και στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, οι υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές επέτρεψαν στον όμιλο να μειώσει τον καθαρό δανεισμό στα 1,97 δισ. ευρώ, κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Επέκταση της συνεργασίας με τη Chevron

Στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, η HELLENiQ ENERGY συμφώνησε με τη Chevron για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας με ποσοστό 70% στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 10 στο νότιο Ιόνιο, διευρύνοντας τη συνεργασία των δύο εταιρειών σε συνολικά πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή μετάβαση

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, επενδύοντας στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο εξάμηνο επενδύθηκαν πάνω από 130 εκατ. ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ εντός του τρίτου τριμήνου αναμένεται να προστεθούν νέα φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 250 MW, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου να ξεπεράσει τα 800 MW εγκατεστημένης ισχύος.