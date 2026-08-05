Μισθός: Το στοίχημα των 1.500 ευρώ – Πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν αυτά τα χρήματα

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Η επίτευξη μέσου μισθού 1.500 ευρώ αποτέλεσε μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της ΕΡΓΑΝΗ, ο στόχος αυτός πράγματι επιτεύχθηκε, καθώς ο μέσος μικτός μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στα 1.516 ευρώ το 2025, ξεπερνώντας τον πήχη των 1.500 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο μισθός

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει όντως την αύξηση των αποδοχών που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, της αποκλιμάκωσης της ανεργίας και των διαδοχικών αυξήσεων του κατώτατου μισθού.

Οι υψηλότερες αποδοχές εξακολουθούν να αφορούν σχετικά μικρό μέρος των μισθωτών

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι το κυβερνητικό στοίχημα έχει κερδηθεί μόνο εν μέρει. Ο λόγος είναι ότι ο μέσος μισθός αποτελεί έναν στατιστικό δείκτη, ο οποίος επηρεάζεται από τις υψηλότερες αποδοχές και δεν αποτυπώνει απαραίτητα το εισόδημα που λαμβάνει ο «τυπικός» εργαζόμενος. Η εικόνα που προκύπτει από την κατανομή των μισθών είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, το 52,57% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να αμείβεται με έως 1.200 ευρώ μικτά τον μήνα. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από ένας στους δύο μισθωτούς βρίσκονται ακόμη κάτω από το επίπεδο των 1.200 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος του μέσου μισθού δεν έχει ακόμη διαχυθεί στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μισθολογικό κλιμάκιο παραμένει εκείνο των 1.001 έως 1.200 ευρώ μικτά, στο οποίο ανήκει το 24,29% των εργαζομένων. Δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις μισθωτούς λαμβάνει αποδοχές σε αυτό το εύρος. Αντίθετα, στο κλιμάκιο των 1.201 έως 1.500 ευρώ μικτά βρίσκεται μόλις το 16,02% των εργαζομένων. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρότι ο μέσος μισθός ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, το επίπεδο αυτό δεν αποτελεί ακόμη τον κυρίαρχο μισθό στην ελληνική αγορά εργασίας.

Παράλληλα, οι υψηλότερες αποδοχές εξακολουθούν να αφορούν σχετικά μικρό μέρος των μισθωτών. Μόλις το 5,16% αμείβεται με 2.001 έως 2.500 ευρώ μικτά, το 2,58% λαμβάνει από 2.501 έως 3.000 ευρώ, ενώ ποσοστό 4,55% ξεπερνά τις 3.000 ευρώ μικτά. Συνολικά, περίπου ένας στους οκτώ εργαζόμενους αμείβεται με περισσότερα από 2.000 ευρώ μικτά τον μήνα.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019, ενώ η πλήρης απασχόληση ενισχύεται σταθερά και η ανεργία κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας σχεδόν εικοσαετίας. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η πορεία των αποδοχών είναι ανοδική.

Το βασικό συμπέρασμα; Το στοίχημα των 1.500 ευρώ έχει κερδηθεί σε επίπεδο μέσου μισθού, όχι όμως και σε επίπεδο μισθολογικής πραγματικότητας για την πλειονότητα των εργαζομένων. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο η περαιτέρω αύξηση του μέσου μισθού, αλλά κυρίως η διεύρυνση των αυξήσεων σε μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας, ώστε τα 1.500 ευρώ να μην αποτελούν μόνο έναν επιτυχημένο στατιστικό μέσο όρο, αλλά μισθό που θα αφορά ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους.