ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επιστρέφει 100 δισ. δολάρια από δασμούς

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Περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια έχει καταβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε επιστροφές δασμών από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη χρήση των εξουσιών έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών στους εμπορικούς της εταίρους νωρίτερα φέτος.

Το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% των 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισπράχθηκαν από τους δασμούς του προέδρου την «ημέρα της απελευθέρωσης», αναφέρθηκε από τελωνειακούς υπαλλήλους των ΗΠΑ σε δικαστές του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ την Τρίτη, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι δικαστές του κατώτερου δικαστηρίου διέταξαν την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) να επεξεργαστεί τις επιστροφές χρημάτων, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο απαγόρευσε τη χρήση των εξουσιών έκτακτης οικονομικής ανάγκης για την επιβολή υψηλών δασμών, περιορίζοντας σημαντικά την εκτεταμένη χρήση της εκτελεστικής εξουσίας από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο εκδίδονται οι επιστροφές χρημάτων είναι η τελευταία τροπή στον ταραχώδη εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, όπου έχουν επιβληθεί δασμοί σε πρωτοφανή κλίμακα, στο πλαίσιο των σαρωτικών προσπαθειών για την αναμόρφωση της σχέσης της Αμερικής με την παγκόσμια οικονομία.

Μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ προειδοποίησαν ότι οι επιστροφές χρημάτων θα εξαρτηθούν από τις δικαστικές διαμάχες που έπονται.

«Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια για να εκδικαστεί η υπόθεση και να επιτευχθούν οι πληρωμές», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ τον Φεβρουάριο. «Και αν υπάρξει πληρωμή, φαίνεται ότι θα είναι απλώς η απόλυτη εταιρική αρωγή».

Ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο μόλις τον περασμένο μήνα, δημοσιεύοντας στο Truth Social ότι οι δικαστές είχαν κοστίσει στις ΗΠΑ «ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ» με την απόφασή τους να ακυρώσουν τους δασμούς του.

Αλλά η ταχύτητα με την οποία επιστράφηκαν τα χρήματα έχει εκπλήξει τους δικηγόρους και τους αναλυτές του εμπορίου. «Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις επιστροφές χρημάτων», δήλωσε στους FT ο Τεντ Μέρφι, δικηγόρος εμπορίου στο Sidley Austin στην Ουάσινγκτον.

Οι επιστροφές ευνοούν μεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Η CBP ανέφερε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο την Τρίτη ότι περισσότερα από 128 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν «γίνει δεκτά για επεξεργασία», σηματοδοτώντας ότι επίκεινται περισσότερες επιστροφές χρημάτων.

«Προσωπικά, έχω εκπλαγεί ευχάριστα από το πόσο γρήγορα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αυτό», δήλωσε στους FT ο Γουόκερ Λίβινγκστον, αναλυτής της συμβουλευτικής Capstone που παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφών χρημάτων μέσω των δικαστηρίων.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί νομοθέτες παραπονιούνται ότι τα χρήματα συχνά επιστρέφονται σε μεγάλες εταιρείες και σπάνια επιστρέφουν στα χέρια των καταναλωτών ή των μικρών επιχειρήσεων στις οποίες μεταβιβάστηκαν οι δασμολογικές επιβαρύνσεις.

«Ο Τραμπ στέλνει τις επιστροφές στις εταιρείες, όχι στους εργαζόμενους», δήλωσε ο Γκρεγκ Κάζαρ, ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας στο Κογκρέσο. «Κάθε ένα σεντ αυτών των επιστροφών θα πρέπει να επιστρέφεται στους Αμερικανούς καταναλωτές».

Παρόλο που η CBP διατάχθηκε από δικαστήριο να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα για την επιστροφή των εισφορών μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μόνο ο «εισαγωγέας που έχει καταγραφεί» μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό της για να υποβάλει αξίωση.

Αυτό εξαιρεί τις μικρές επιχειρήσεις που δεν εισήγαγαν απευθείας προϊόντα οι ίδιες, αλλά στην πραγματικότητα πλήρωσαν τους δασμούς είτε μέσω υψηλότερου κόστους είτε μέσω αναλυτικών επιβαρύνσεων.

Άλλες μικρές επιχειρήσεις έχουν παραπονεθεί ότι δεν γνωρίζουν πώς να ανακτήσουν τους δασμούς που έχουν καταβάλει ή δεν έχουν την ικανότητα να το πράξουν.

Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια στους Αμερικανούς εισαγωγείς, η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοικοδομήσει το δασμολογικό τείχος του Τραμπ με μια νέα σειρά εισφορών.

Την περασμένη εβδομάδα, άρχισε να χρησιμοποιεί ξεχωριστή νομοθεσία ως βάση για νέους δασμούς μεταξύ 10 και 12,5% σε περισσότερες από 60 οικονομίες.

Υπάρχουν ήδη τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές νομικές προσφυγές κατά της τελευταίας σειράς δασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους δικηγόρους που αμφισβήτησαν με επιτυχία τους δασμούς της «ημέρας της απελευθέρωσης» στο Ανώτατο Δικαστήριο.