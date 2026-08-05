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Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

World 05.08.2026, 08:37
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Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Πολύ κοντά στην επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ομάν, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανακοινώσει τη συμφωνία ακόμη και μέσα στην Τετάρτη, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες εγκρίσεις από την ιρανική ηγεσία.

Η συμφωνία, η οποία αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων αρκετών εβδομάδων, έχει ως βασικό στόχο την αποκατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποτρέποντας παράλληλα ένα νέο κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ανέβαλε την απόφαση για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, δίνοντας περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία σύντομα, το ενδεχόμενο εκτεταμένων αεροπορικών πληγμάτων παραμένει στο τραπέζι.

Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βρίσκεται ένα προσωρινό καθεστώς διάρκειας 60 ημερών για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο θα μπορούσε να παραταθεί και να αποτελέσει τη βάση μιας μόνιμης συμφωνίας μεταξύ Ομάν και Ιράν. Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό το αίτημα της Τεχεράνης να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη θαλάσσια διέλευση, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τη σύγκρουση.

Ορμούζ

Οι πέντε βασικοί όροι της συμφωνίας για το Ορμούζ

1. Διαχωρισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας

Όλα τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα κινούνται μέσω βόρειας θαλάσσιας λωρίδας, η οποία θα διέρχεται από ιρανικά χωρικά ύδατα. Αντίστοιχα, όλα τα εξερχόμενα πλοία προς την Αραβική Θάλασσα θα χρησιμοποιούν νότια λωρίδα, η οποία θα βρίσκεται στα ύδατα του Ομάν, αλλά σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές.

2. Καμία επιβολή διοδίων ή τελών

Κατά τη διάρκεια της 60ήμερης μεταβατικής περιόδου δεν θα επιβάλλονται διόδια ή άλλα τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

3. Εκκαθάριση ναρκών

Οι εμπλεκόμενες πλευρές δεσμεύονται να ολοκληρώσουν μέσα σε 30 ημέρες την αποναρκοθέτηση της κεντρικής θαλάσσιας λωρίδας, η οποία σήμερα θεωρείται μη ασφαλής λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

4. Δημιουργία μόνιμου διαδρόμου ναυσιπλοΐας

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η κεντρική λωρίδα θα χρησιμοποιείται τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο των πλοίων, στο πλαίσιο ενός μόνιμου καθεστώτος που θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης μεταξύ Ομάν και Ιράν.

5. Προοπτική ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας

Η προσωρινή ρύθμιση δεν αφορά μόνο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Στόχος της είναι επίσης να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για την επανέναρξη των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να διατηρήσει την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Στενά του Ορμούζ

Επιφυλάξεις λόγω κακού προηγούμενου

Παρά την αισιοδοξία, οι διαμεσολαβητές παραμένουν επιφυλακτικοί. Όπως υπενθυμίζει το Axios, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες οι ΗΠΑ, το Ομάν και οι περιφερειακοί μεσολαβητές πίστευαν ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία, όμως το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, προκαλώντας δύο εβδομάδες συγκρούσεων και φέρνοντας τις δύο πλευρές στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου.

Καθοριστικό ρόλο στις νέες διαπραγματεύσεις διαδραμάτισαν, εκτός από το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αραγτσί είχε ήδη δώσει κατ’ αρχήν τη συγκατάθεσή του από το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και περιφερειακή πηγή που επικαλείται το Axios, η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε την Τρίτη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.

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