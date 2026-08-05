Uber: Επένδυση 10 δισ. δολ. για να κερδίσει τον αγώνα των ρομποταξί

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Περισσότερα από 10 δισ. δολάρια δεσμεύτηκε να δαπανήσει η Uber για την επέκταση του δικτύου ρομποταξί της, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική της ισχύς και οι περισσότεροι από 200 εκατ. πελάτες της θα της προσδώσουν πλεονέκτημα στον εντεινόμενο αγώνα για την εμπορική αξιοποίηση των αυτόνομων οχημάτων.

Ο όμιλος υπηρεσιών μεταφοράς μέσω εφαρμογής σημείωσε ρεκόρ ελεύθερης ταμειακής ροής ύψους 2,8 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των τελευταίων 12 μηνών σε περίπου 10,1 δισ. δολάρια, καθώς οι κρατήσεις συνέχισαν να αυξάνονται δυναμικά.

Ο Ντάρα Κοσροσάχι, διευθύνων σύμβουλος της Uber, δήλωσε ότι η ρεκόρ εισροή μετρητών θα βοηθήσει την εταιρεία να γίνει ο «μακροπρόθεσμος νικητής στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων» και ότι ο όμιλος θα διαθέσει 10 δισ. δολάρια «τα επόμενα χρόνια» για την ανάπτυξη 120.000 οχημάτων χωρίς οδηγό.

«Επενδύουμε από θέση ισχύος, καθώς επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για πολλαπλές πλατφόρμες σε παγκόσμια κλίμακα και δημιουργούμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο για αυτόνομα οχήματα», ανέφερε. «Η φιλοδοξία μας είναι σαφής: να γίνουμε η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα εμπορικής αξιοποίησης της αυτόνομης κινητικότητας.» Η Uber σχεδιάζει να λειτουργήσει υπηρεσίες ρομποταξί σε τουλάχιστον 15 πόλεις φέτος, καθώς ανταγωνίζεται την Waymo της Alphabet και την Tesla του Ιλον Μασκ για να γίνει η πρώτη υπηρεσία ρομποταξί που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σε μεγάλες αγορές.

Uber: Αδεια για ρομποταξί στο Λονδίνο

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Uber ανακοίνωσε ότι η Wayve, ο συνεργάτης της στο Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβε άδειες από την Transport for London για να ξεκινήσει μια εμπορική υπηρεσία ρομποταξί με έναν οδηγό-επόπτη πίσω από το τιμόνι. «Πιστεύω ότι πρόκειται για την πρώτη άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη λειτουργία τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου για τη χώρα», δήλωσε ο Άλεξ Κένταλ, διευθύνων σύμβουλος της Wayve, στους Financial Times, προσθέτοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να προσφέρουν μετακινήσεις στους Λονδρέζους «μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Η εταιρεία διέκοψε το εσωτερικό της πρόγραμμα αυτόνομων οχημάτων το 2020 στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης του κόστους, αλλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχει επιδιώξει να επανατοποθετηθεί ως ο βασικός μεσάζων για τον αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων αυτόνομων οχημάτων που αναδύονται σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευση αυτή έρχεται επίσης σε μια περίοδο όπου έχουν ενταθεί οι εντάσεις μεταξύ της Uber και της Waymo, με την οποία η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών είχε αρχικά συνεργαστεί σε ορισμένες αγορές των ΗΠΑ.

Οι FT ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι οι δύο εταιρείες σχεδίαζαν να μοιραστούν τις αγορές του Ώστιν και της Ατλάντα το 2028, καθώς εμπλέκονται σε μια έντονη μάχη άσκησης πιέσεων σχετικά με το μέλλον της ανάπτυξης των αυτόνομων οχημάτων. Η Uber έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για επενδύσεις σε στόλους οχημάτων και συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών όπως οι Zoox, Rivian και Lucid — μια στροφή από το επιχειρηματικό μοντέλο της «gig economy» με ελαφρύ ενεργητικό.

Η Uber επίσης θέτει σε λειτουργία εκατοντάδες δικά της οχήματα εξοπλισμένα με αισθητήρες, προκειμένου να συλλέξει δεδομένα για τους συνεργάτες της στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων.

Η Waymo εξετάζει το ενδεχόμενο διαχωρισμού από την Uber, καθώς εντείνονται οι εντάσεις γύρω από τα ρομποταξί. Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Uber ανέφερε ότι οι ακαθάριστες κρατήσεις — ένας δείκτης των δαπανών των πελατών σε όλες τις επιχειρηματικές της μονάδες — αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 58 δισ. δολάρια το τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 14,2 δισ. δολάρια, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες λόγω μιας λογιστικής επιβάρυνσης ύψους 1,1 δισ. δολαρίων που είχε ήδη ανακοινωθεί και σχετίζεται με αλλαγές στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Uber κατέγραψε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αφού προχώρησε σε πρόβλεψη ύψους 141 εκατ. δολαρίων για νομικό αποθεματικό. Η εταιρεία προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 2,86 δισ. και 2,96 δισ. δολαρίων. Προβλέπει επίσης ακαθάριστες κρατήσεις μεταξύ 58,25 δισ. και 60,25 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά της Delivery Hero

Και τα δύο αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο Μπαλάτζι Κρισναμούρτι, οικονομικός διευθυντής της Uber, δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον ισολογισμό της για να επενδύει στην ανάπτυξη, καθώς αναφέρθηκε στην προσφορά ύψους 13 δισ. ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής ανταγωνίστριας Delivery Hero.

Η Uber αποκάλυψε την Τετάρτη ότι είχε καταβάλει περίπου 4 δισ. δολάρια για το 37% των μετοχών, πριν υποβάλει επίσημη προσφορά. Η συμφωνία με την Delivery Hero θα επιτρέψει στην Uber να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σειρά από αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.