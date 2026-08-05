 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(10) "Automotive"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(15) "Auto Technology"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Uber: Επένδυση 10 δισ. δολ. για να κερδίσει τον αγώνα των ρομποταξί

Oμιλος Uber θα διαθέσει 10 δισ. δολάρια «τα επόμενα χρόνια» για την ανάπτυξη 120.000 οχημάτων χωρίς οδηγό

World 05.08.2026, 18:36
Σχολιάστε
Uber: Επένδυση 10 δισ. δολ. για να κερδίσει τον αγώνα των ρομποταξί
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερα από 10 δισ. δολάρια δεσμεύτηκε να δαπανήσει η Uber για την επέκταση του δικτύου ρομποταξί της, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική της ισχύς και οι περισσότεροι από 200 εκατ. πελάτες της θα της προσδώσουν πλεονέκτημα στον εντεινόμενο αγώνα για την εμπορική αξιοποίηση των αυτόνομων οχημάτων.

Ο όμιλος υπηρεσιών μεταφοράς μέσω εφαρμογής σημείωσε ρεκόρ ελεύθερης ταμειακής ροής ύψους 2,8 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των τελευταίων 12 μηνών σε περίπου 10,1 δισ. δολάρια, καθώς οι κρατήσεις συνέχισαν να αυξάνονται δυναμικά.

Ο Ντάρα Κοσροσάχι, διευθύνων σύμβουλος της Uber, δήλωσε ότι η ρεκόρ εισροή μετρητών θα βοηθήσει την εταιρεία να γίνει ο «μακροπρόθεσμος νικητής στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων» και ότι ο όμιλος θα διαθέσει 10 δισ. δολάρια «τα επόμενα χρόνια» για την ανάπτυξη 120.000 οχημάτων χωρίς οδηγό.

«Επενδύουμε από θέση ισχύος, καθώς επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για πολλαπλές πλατφόρμες σε παγκόσμια κλίμακα και δημιουργούμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο για αυτόνομα οχήματα», ανέφερε. «Η φιλοδοξία μας είναι σαφής: να γίνουμε η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα εμπορικής αξιοποίησης της αυτόνομης κινητικότητας.» Η Uber σχεδιάζει να λειτουργήσει υπηρεσίες ρομποταξί σε τουλάχιστον 15 πόλεις φέτος, καθώς ανταγωνίζεται την Waymo της Alphabet και την Tesla του Ιλον Μασκ για να γίνει η πρώτη υπηρεσία ρομποταξί που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σε μεγάλες αγορές.

Uber: Αδεια για ρομποταξί στο Λονδίνο

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Uber ανακοίνωσε ότι η Wayve, ο συνεργάτης της στο Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβε άδειες από την Transport for London για να ξεκινήσει μια εμπορική υπηρεσία ρομποταξί με έναν οδηγό-επόπτη πίσω από το τιμόνι. «Πιστεύω ότι πρόκειται για την πρώτη άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη λειτουργία τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου για τη χώρα», δήλωσε ο Άλεξ Κένταλ, διευθύνων σύμβουλος της Wayve, στους Financial Times, προσθέτοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να προσφέρουν μετακινήσεις στους Λονδρέζους «μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Η εταιρεία διέκοψε το εσωτερικό της πρόγραμμα αυτόνομων οχημάτων το 2020 στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης του κόστους, αλλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχει επιδιώξει να επανατοποθετηθεί ως ο βασικός μεσάζων για τον αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων αυτόνομων οχημάτων που αναδύονται σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευση αυτή έρχεται επίσης σε μια περίοδο όπου έχουν ενταθεί οι εντάσεις μεταξύ της Uber και της Waymo, με την οποία η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών είχε αρχικά συνεργαστεί σε ορισμένες αγορές των ΗΠΑ.

Οι FT ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι οι δύο εταιρείες σχεδίαζαν να μοιραστούν τις αγορές του Ώστιν και της Ατλάντα το 2028, καθώς εμπλέκονται σε μια έντονη μάχη άσκησης πιέσεων σχετικά με το μέλλον της ανάπτυξης των αυτόνομων οχημάτων. Η Uber έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για επενδύσεις σε στόλους οχημάτων και συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών όπως οι Zoox, Rivian και Lucid — μια στροφή από το επιχειρηματικό μοντέλο της «gig economy» με ελαφρύ ενεργητικό.

Η Uber επίσης θέτει σε λειτουργία εκατοντάδες δικά της οχήματα εξοπλισμένα με αισθητήρες, προκειμένου να συλλέξει δεδομένα για τους συνεργάτες της στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων.

Η Waymo εξετάζει το ενδεχόμενο διαχωρισμού από την Uber, καθώς εντείνονται οι εντάσεις γύρω από τα ρομποταξί. Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Uber ανέφερε ότι οι ακαθάριστες κρατήσεις — ένας δείκτης των δαπανών των πελατών σε όλες τις επιχειρηματικές της μονάδες — αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 58 δισ. δολάρια το τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 14,2 δισ. δολάρια, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες λόγω μιας λογιστικής επιβάρυνσης ύψους 1,1 δισ. δολαρίων που είχε ήδη ανακοινωθεί και σχετίζεται με αλλαγές στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Uber κατέγραψε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αφού προχώρησε σε πρόβλεψη ύψους 141 εκατ. δολαρίων για νομικό αποθεματικό. Η εταιρεία προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 2,86 δισ. και 2,96 δισ. δολαρίων. Προβλέπει επίσης ακαθάριστες κρατήσεις μεταξύ 58,25 δισ. και 60,25 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά της Delivery Hero

Και τα δύο αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο Μπαλάτζι Κρισναμούρτι, οικονομικός διευθυντής της Uber, δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον ισολογισμό της για να επενδύει στην ανάπτυξη, καθώς αναφέρθηκε στην προσφορά ύψους 13 δισ. ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής ανταγωνίστριας Delivery Hero.

Η Uber αποκάλυψε την Τετάρτη ότι είχε καταβάλει περίπου 4 δισ. δολάρια για το 37% των μετοχών, πριν υποβάλει επίσημη προσφορά. Η συμφωνία με την Delivery Hero θα επιτρέψει στην Uber να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σειρά από αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επιστρέφει 100 δισ. δολάρια από δασμούς
World

«Μπούμερανγκ» οι δασμοί - Ο Τραμπ επιστρέφει 100 δισ.
Uber: Επένδυση 10 δισ. δολ. για να κερδίσει τον αγώνα των ρομποταξί
World

Με 10 δισ. η Uber στην κούρσα για τα ρομποταξί
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο
Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας
World

Ραγδαία παρακμή της βρετανικής χημικής βιομηχανίας
Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Κίνα: Ξεκινά παγκόσμιο αναδρομικό φορολογικό σαφάρι
World

Η Κίνα ξεκινά φορολογικό κυνήγι - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μισθός: Το στοίχημα των 1.500 ευρώ – Πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν αυτά τα χρήματα
Economy

Το στοίχημα για μέσο μισθό 1.500 ευρώ - Πόσο απέχουμε;

Ο βασικός μισθός 1.500 ευρώ αποτέλεσε μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων

Αθανασία Ακρίβου
Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές
AGRO

Φρένο στις ανησυχίες για το ελαιόλαδο – Γιατί δεν έρχονται ανατιμήσεις 

Οι τιμές στο ελαιόλαδο δεν πρόκειται να αυξηθούν διαβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακίνητα: Τιμές που ζαλίζουν – Η Μύκονος έγινε… Μονακό
Ακίνητα

Τιμές που ζαλίζουν - Η Μύκονος έγινε... Μονακό

Τα ακίνητα παραμένουν σε επίπεδα διεθνούς πολυτέλειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το νησί των Ανέμων

Ανδρομάχη Παύλου
Νιτσιάκος: Τι θα φέρει στην ελληνική αγορά του κοτόπουλου η εξαγορά από την MHP
Business

Πώς η εξαγορά της Νιτσιάκος ανακατεύει την τράπουλα

H έλευση της MHP στη χώρα με όχημα τη Νιτσιάκος αλλάζει τους συσχετισμούς στον κλάδο του κοτόπουλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επιστρέφει 100 δισ. δολάρια από δασμούς
World

«Μπούμερανγκ» οι δασμοί - Ο Τραμπ επιστρέφει 100 δισ.

Η Υπηρεσία Τελωνείων των ΗΠΑ επιστρέφει περίπου το 60% των εισφορών που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

Βρετανία: Ραγδαία παρακμή της χημικής βιομηχανίας
World

Ραγδαία παρακμή της βρετανικής χημικής βιομηχανίας

Τα απανωτά «λουκέτα» στη χημική βιομηχανία απειλούν και την παραγωγή πυρομαχικών

Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η ναυτιλιακή κίνηση στα βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, παρουσίασε ελάχιστες αλλαγές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Ξεκινά παγκόσμιο αναδρομικό φορολογικό σαφάρι
World

Η Κίνα ξεκινά φορολογικό κυνήγι - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η δημοσιονομική πίεση που αντιμετωπίζει η Κίνα πυροδοτεί αναδρομική εκστρατεία και αυστηρότερους ελέγχους στις μελλοντικές υπεράκτιες ροές κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Διοχετεύει ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά assets στην Ουκρανία
World

Η ΕΕ δίνει στην Ουκρανία ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαι

Τα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας παραμένουν δεσμευμένα στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Γιατί ο «Mr Big Short» βλέπει sell off, όπως το 1987
World

Ο «Mr Big Short» βλέπει sell off στη Wall Street, όπως το 1987

Ο Μάικλ Μπέρι εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κορυφή

Latest News
ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων για τις ενισχύσεις αγροτών μέσω myAGRO
Tax

Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων για τις ενισχύσεις αγροτών μέσω myAGRO

Τα τρία διαδοχικά βήματα για τη διαδικασία εξουσιοδότησης ώστε να υποβληθεί η αίτηση

France Joins Greece-Cyprus Power Link in Major GSI Deal
English Edition

France Joins Greece-Cyprus Power Link in Major GSI Deal

A French infrastructure fund will become the majority shareholder in the Great Sea Interconnector, with new agreements marking a major step forward for the Greece-Cyprus electricity link

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Ξέφυγε» ξανά και αυτή τη φορά επέλεξε την παραπλάνηση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΑI «ξέφυγε» ξανά και αυτή τη φορά επέλεξε την παραπλάνηση

Κατά τη διάρκεια δοκιμών που υποστηρίζεται από την βρετανική κυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη συστημάτων OpenAI και Anthropic προχώρησε σε μη επιτρεπόμενες ενέργειες και συμπεριφέρθηκε παραπλανητικά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Ο παγιδευμένος Τραμπ και η συμφωνία με τους όρους του Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο παγιδευμένος Τραμπ και η συμφωνία με τους όρους του Ιράν

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ συνεχίζει να κινείται μεταξύ απειλών και προσκλήσεων για συμφωνία. Αλλά αυτό που θέλει είναι μακριά από αυτά που συζητούν Μουσκάτ και Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Viohalco: Αυξημένα έσοδα και βελτιωμένη κερδοφορία για το α΄εξάμηνο
Business

Αλμα κερδών 62% για την Viohalco - Το μήνυμα Στασινόπουλου

Εσοδα 4,3 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 370 εκατ. για τον Ομιλο Viohalco - Αύξηση κατά 14% του κύκλου εργασιών

ΜΕΒΓΑΛ: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών το 2025 – Πού ποντάρει για την επόμενη φάση ανάπτυξης
Business

Το «κοντέρ» που έγραψε… 200 και το νέο στοίχημα της ΜΕΒΓΑΛ

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ και του ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των 206,65 εκατ. ευρώ έναντι 195,60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επιστρέφει 100 δισ. δολάρια από δασμούς
World

«Μπούμερανγκ» οι δασμοί - Ο Τραμπ επιστρέφει 100 δισ.

Η Υπηρεσία Τελωνείων των ΗΠΑ επιστρέφει περίπου το 60% των εισφορών που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,03% στις 657 μονάδες

HELLENiQ ENERGY: Στα 734 εκατ. τα EBITDA στο πρώτο εξάμηνο
Business

Στα 734 εκατ. τα EBITDA της HELLENiQ ENERGY στο α' εξάμηνο

Ισχυρή κερδοφορία εν μέσω ενεργειακής κρίσης για την HELLENiQ ENERGY – Επενδύσεις 407 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Uber: Επένδυση 10 δισ. δολ. για να κερδίσει τον αγώνα των ρομποταξί
World

Με 10 δισ. η Uber στην κούρσα για τα ρομποταξί

Oμιλος Uber θα διαθέσει 10 δισ. δολάρια «τα επόμενα χρόνια» για την ανάπτυξη 120.000 οχημάτων χωρίς οδηγό

AKTOR: Συμφωνία με τον Ομιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Business

Εκλεισε το deal AKTOR-ΜΟΗ για ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Aktor και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ -

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή
Economy

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια για την εφάπαξ δόση για το επίδομα παιδιού

ΔΕΗ: Υψηλή κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
Business

Υψηλές επιδόσεις για τη ΔΕΗ - Στα 400 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Η επενδυτική δραστηριότητα της ΔΕΗ αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

GSI: Ψήφος εμπιστοσύνης από Meridiam σε ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking το ΧΑ

Με επιλεκτικά στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ελέγξει τις πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
KPMG: Ανθεκτικότητα δείχνει η παγκόσμια αγορά PE – Η εικόνα το α’ 6μηνο του 2026
Business

KPMG: Άνω του 1 τρισ. oι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια το α' 6μηνο

Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επενδύσεις PE ύψους $545,1 δισ., ενώ η περιοχή EMA κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλαγή, αναφέρει η KPMG

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies