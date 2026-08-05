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ΜΕΒΓΑΛ: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών το 2025 – Πού ποντάρει για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ και του ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των 206,65 εκατ. ευρώ έναντι 195,60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Business 05.08.2026, 19:32
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ΜΕΒΓΑΛ: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών το 2025 – Πού ποντάρει για την επόμενη φάση ανάπτυξης
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Άλμα πωλήσεων και αύξηση στις εξαγωγές κατέγραψε το 2025 η ΜΕΒΓΑΛ, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στην ελληνική αγορά αλλά και στη διεθνή σκακιέρα.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποίησε την ισχυρή παρουσία της στις βασικές κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, παρά το ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ, το πρόσημο στην ελληνική αγορά ήταν θετικό, αφού οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σε αξία περίπου κατά 2,71%.

Πιο ειδικά, το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των 206,65 εκατ. ευρώ έναντι 195,60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση κατά 11,04 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,65%, την οποία η διοίκηση κρίνει ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο επισφαλές οικονομικό περιβάλλον.

Έπειτα, τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης/διάθεσης και ερευνών της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 33,58 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 30.99 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,59 εκατ. ευρώ ή 8,37%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων.

Αυτά του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 33,59 εκατ. ευρώ έναντι των 31 εκατ. ευρώ του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,59 εκατ. ευρώ ή 8,36%.

ΜΕΒΓΑΛ

Άνοδος στα EBITDA – Στο επίκεντρο της ΜΕΒΓΑΛ οι εξαγωγές

Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 20,30 εκατ. ευρώ έναντι 20,14 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 20,30 εκατ. ευρώ έναντι 20,13 εκατ. ευρώ το 2024.

Ως προς τα αποτελέσματα προ φόρων, σε επίπεδο εταιρείας αυτά διαμορφώθηκαν σε 10,29 εκατ. ευρώ έναντι 10,29 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου σε 10,26 εκατ. ευρώ έναντι 10,26 εκατ. ευρώ το 2024.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 15,48% σε αξία, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΜΕΒΓΑΛ και τη δυναμική των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Επενδύσεις με προμετωπίδα το γιαούρτι και τη φέτα

Οι διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία, ποιότητα και αυθεντικότητα.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η αυξανόμενη ζήτηση και προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα ζυμούμενα και προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη φυσικής προέλευσης και υψηλής διατροφικής αξίας, σε συνδυασμό και με τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα στις διεθνείς αγορές, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τον κλάδο των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις αυτές, η ΜΕΒΓΑΛ υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει στρατηγικά τις παραγωγικές της δυνατότητες.

Η νέα παραγωγική μονάδα γάλακτος και γιαουρτιού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του τυροκομείου, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενδυναμώνουν την παρουσία της εταιρείας στις  εξαγωγικές κατηγορίες του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού και της φέτας.

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