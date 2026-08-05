Deutsche Bank: Βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο

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Τις αισιόδοξες προοπτικές της για τον χρυσό επιβεβαίωσε η Deutsche Bank, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη υποχώρηση του μετάλλου πιθανότατα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και ότι οι εκτιμήσεις για την εύλογη αξία συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από την τιμή-στόχο της τράπεζας για το τέλος του έτους.

Το μοντέλο εύλογης αξίας της Deutsche Bank, μετά την ανάλυση των προσαρμογών για την υπερβολικά μεγάλη ζήτηση από τον επίσημο τομέα και τις επιπτώσεις των πραγματικών επιτοκίων, εξακολουθεί να δείχνει μια εύλογη αξία κοντά στα 4.700 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.

Η τράπεζα διατηρεί την υπάρχουσα πρόβλεψη για τον χρυσό για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η οποία είναι 4.600 δολάρια/ουγγιά, βάσει αυτής της ανάλυσης.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, οι αναλυτές της τράπεζας ανέφεραν ότι η τρέχουσα περίοδος ταχείας ανατίμησης της τιμής του χρυσού, η οποία χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2024, παραμένει άθικτη και αντιπροσωπεύει μόνο το πέμπτο τέτοιο επεισόδιο που εντοπίστηκε σε δεδομένα της αγοράς που εκτείνονται από το 1975. Η τράπεζα κατέληξε σε αυτήν την καταμέτρηση χρησιμοποιώντας μια στατιστική μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για να απομονώνει γνήσια επεισόδια εκρηκτικής συμπεριφοράς των τιμών από βραχύβιο θόρυβο, φιλτράροντας τις μετρήσεις ενός μήνα και ομαδοποιώντας παρατηρήσεις που συνδέονται χρονικά, αναφέρει το CNBC.

Αυτό το πλαίσιο οδήγησε τους αναλυτές να θέσουν ένα άμεσο ερώτημα: εάν ο χρυσός παραμείνει σε εκρηκτική φάση, δεν θα πρέπει οι τιμές να μειώνονται περισσότερο από ό,τι έχουν υποχωρήσει;

Οι τρεις μέθοδοι ανάλυσης της Deutsche Bank

Η τράπεζα αντιμετώπισε το ζήτημα από τρεις ξεχωριστές κατευθύνσεις. Πρώτον, εξέτασε την τιμή του χρυσού σε σχέση με τις ευρύτερες αγορές εμπορευμάτων, προσαρμόζοντας τον λόγο για τις μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης και αναπροσαρμόζοντας το αποτέλεσμα σε ένα σημείο αναφοράς από το 1986. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ένα πολύ χαμηλότερο μακροπρόθεσμο επίπεδο για τον χρυσό, κοντά στα 2.600 δολάρια/ουγγιά, ένα νούμερο που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις τρέχουσες τιμές spot και υπογραμμίζει πώς μπορούν να φαίνονται οι τεντωμένες αποτιμήσεις μόλις εξαφανιστεί η δυναμική του ράλι.

Δεύτερον, η τράπεζα πραγματοποίησε μια παλινδρόμηση των τιμών του χρυσού έναντι του δικού της στατιστικού τεστ για την εκρηκτική συμπεριφορά των τιμών, γνωστό ως στατιστικό BSADF. Αυτή η ανάλυση έδειξε ότι τόσο η ανοδική επέκταση του ράλι όσο και η επακόλουθη διόρθωσή του ήταν πιο συγκρατημένες σε αυτό το επεισόδιο από ό,τι σε προηγούμενα, οδηγώντας τους αναλυτές να υποδηλώσουν ότι ο χρυσός μπορεί να έχει ήδη βρει ένα κατώτατο όριο γύρω στα 3.900 δολάρια/ουγγιά, αντί να επεκτείνει την πτώση του προς ένα επίπεδο που υπονοείται από την παλινδρόμηση στα 3.700 δολάρια/ουγγιά.

Τρίτον, και πιο σημαντικό για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της τράπεζας, ο χρυσός έχει κλείσει το χάσμα μεταξύ των τιμών spot και του μοντέλου εύλογης αξίας της τράπεζας. Αντιστρέφοντας τις προσαρμογές που έγιναν για τις ασυνήθιστα ισχυρές αγορές από τον επίσημο τομέα και τις επιπτώσεις της κυρτότητας των πραγματικών επιτοκίων, οι αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν την εύλογη αξία περίπου στα 4.700 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, ένα επίπεδο που βρίσκεται πάνω από την πρόβλεψη της τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η οποία ήταν 4.600 δολάρια/ουγγιά.

Σε αυτή τη βάση, η Deutsche Bank δήλωσε ότι διατηρεί την υπάρχουσα πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα υποχώρηση του μετάλλου ως μια παύση στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου διαρθρωτικού ράλι και όχι ως την έναρξη μιας βαθύτερης διόρθωσης.