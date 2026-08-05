ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

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Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11:00, οι αιτήσεις των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

• Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και Περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας

• Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και

• Οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και υπάγονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία συνολικά 43.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες, ενώ η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως 750 ευρώ μηνιαίως, ανά ωφελούμενο.

Μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται, φτάνοντας συνολικά τις 43.000 θέσεις εργασίας για φορείς σε όλη την επικράτεια. Ο προϋπολογισμός των νέων 8.000 θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.