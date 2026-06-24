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Η κρίση των κλειστών ακινήτων

Τελικά πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν;

Opinion 24.06.2026, 07:00
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Η κρίση των κλειστών ακινήτων
Άποψη Ανδρομάχη Παύλου

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Και πάμε πάλι από την αρχή χωρίς κανένα αποτέλεσμα…

Συζητήσεις και προτάσεις για το πώς θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί «αγκάθι», επιχειρεί να δώσει κίνητρα.

Μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει πέντε μέτρα ώστε να διατεθεί ξανά στην αγορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του αναξιοποίητου οικιστικού αποθέματος.

Καταρχάς, προτείνει ώθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμοτήτων. Η ολοκλήρωση και ο εξορθολογισμός του Κτηματολογίου και η μείωση του συμβολαιογραφικού κόστους για μεταβιβάσεις ακινήτων μικρής αξίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επαναχρησιμοποίηση αδρανών κατοικιών.

Ζητά να δοθούν φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές έναντι των βραχυχρόνιων με τη θέσπιση αλλαγών στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως μειωμένου φορολογικού συντελεστή για το εισόδημα από μακροχρόνιες μισθώσεις.

Επίσης, κάνει λόγο για στοχευμένες επιδοτήσεις για ανακαινίσεις ή προγράμματα πράσινων δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια τα ακίνητα θα εντάσσονται στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αντιμετώπιση τόσο των ενεργειακών όσο και των στεγαστικών προκλήσεων.

Παράλληλα, προτείνει την καθιέρωση διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος, αδειοδοτικών απαιτήσεων ή τελών σε περιοχές υψηλής ζήτησης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επιστροφή ακινήτων από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια αγορά ακινήτων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξισορροπούν τα οφέλη για τη στέγαση με τις επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα.

Οι προτάσεις καλές αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Οι μελέτες που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των κλειστών ακινήτων δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κατοικιών δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. .

Παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι η ενεργοποίηση εκατοντάδων κλειστών κατοικιών θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική ανάσα σε νοικοκυριά που αδυνατούν να βρουν προσιτή στέγη είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοικίες. Από αυτές, πάνω από 2,2 εκατομμύρια είναι κλειστές. Το ποσοστό αυτό – πάνω από 33% – είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σε πολλές χώρες ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται μόλις μεταξύ 10% και 15%.

Το πρόβλημα, τελικά, δεν είναι ότι δεν έχουμε σπίτια. Είναι ότι τα σπίτια που έχουμε μένουν αναξιοποίητα γιατί η πλειονότητα παραμένει εγκλωβισμένη σε νομικά, τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα που μπλοκάρουν την αξιοποίησή τους.

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