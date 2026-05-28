Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

Κλιματική αλλαγή 28.05.2026, 10:42
Σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία προβλέπεται να πλησιάσει η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση για την κλιματική αλλαγή που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ετήσια έκθεση, η οποία παρέχει περιφερειακές προγνώσεις για τις θερμοκρασίες και τις βροχές, προβλέπει ότι οι ετήσιες παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια της Γης θα κυμανθούν μεταξύ 1,3°C και 1,9°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (1850-1900).

“Υπάρχουν πολύ σαφείς ενδείξεις ότι το κλίμα θερμαίνεται και ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται”, δήλωσε στο Reuters η Μελίσα Σίμπρουκ, ερευνήτρια στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με τη Συμφωνία του Παρισιού το 2015 οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πέραν του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου, σε ένα επίπεδο δηλαδή όπου τα ακραία κλιματικά φαινόμενα εμφανίζονται να αυξάνονται σε ένταση.

Κλιματική αλλαγή: Θα καταρριφθεί το ρεκόρ του 2024;

Η έκθεση αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης να ξεπεράσει προσωρινά τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα μέσα επίπεδα του 1850-1900 για τουλάχιστον ένα έτος, μεταξύ 2026 και 2030, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προβλέπει επίσης ότι θα υπάρξει ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 που οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, το 2024, όταν ξεπέρασαν τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική εποχή για πρώτη φορά.

Η προσωρινή υπέρβαση του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου δεν σημαίνει ότι η Συμφωνία του Παρισιού έχει αποτύχει, καθώς αναφέρεται σε έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο άνω των 20 ετών και όχι σε υπέρβαση ενός μόνο έτους, δήλωσε η Σίμπρουκ, σημειώνοντας παράλληλα ότι καθώς ο κόσμος πλησιάζει σε αυτό το όριο, είναι όλο και πιο πιθανό να το ξεπερνά πιο συχνά.

«Η επιστήμη είναι πολύ σαφής ότι το παράθυρο για τη διατήρηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου κλείνει γρήγορα», πρόσθεσε η Σίμπρουκ.

Εντονότερα καιρικά φαινόμενα

Οι χειμερινές θερμοκρασίες της Αρκτικής στο βόρειο ημισφαίριο κατά τα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 3,5 φορές από τον παγκόσμιο μέσο όρο, φτάνοντας περίπου 2,8°C πάνω από τo επίπεδο αναφοράς της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής αναμένεται να λιώσει τον Μάρτιο κατά την επόμενη πενταετία στη Θάλασσα του Μπάρεντς, τη Βερίγγειο Θάλασσα και τη Θάλασσα του Οχότσκ.

Η θέρμανση της Αρκτικής θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τα καιρικά συστήματα και να προκαλέσει εντονότερα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στα βόρεια τμήματα του πλανήτη, όπως εξηγεί η Σίμπρουκ.

Προβλέπονται επίσης πιο υγρός καιρός στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους επόμενους πέντε χειμώνες, καθώς και υγρές περίοδοι στη βόρεια Ευρώπη, την Αλάσκα, τη Σιβηρία και το Σαχέλ κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου, ενώ αντίθετα ξηρός καιρός προβλέπεται για αυτή την εποχή στον Αμαζόνιο.

Ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο προβλέπεται επίσης για τον φετινό χειμώνα, το οποίο θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το 2027, οδηγώντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε πιθανά επίπεδα ρεκόρ λόγω της θέρμανσης του Ειρηνικού Ωκεανού, σύμφωνα με τη Σίμπρουκ.

Το Ελ Νίνιο είναι μια περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία συνήθως διαρκεί εννέα ως δώδεκα μήνες.

