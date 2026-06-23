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Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

World 23.06.2026, 22:15
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Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βιώνει η Ευρώπη, με τις ακραίες θερμοκρασίες να δοκιμάζουν όχι μόνο τις αντοχές των πολιτών αλλά και την οικονομία, τις υποδομές και το ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη.

Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ζέστης, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά που βρέθηκαν σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο. Οι θερμοκρασίες κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ σε πολλές περιοχές, με το Μπορντό να καταγράφει 41,9 βαθμούς Κελσίου και το Πουατιέ 41,2 βαθμούς, ενώ στο Σαν Σεμπαστιάν της βόρειας Ισπανίας ο υδράργυρος πλησίασε τους 40 βαθμούς, υπερδιπλάσιος από τον μέσο όρο της εποχής.

Οι γαλλικές αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σχολεία ή να τροποποιήσουν τα ωράρια λειτουργίας τους, ενώ στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανή κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέγραψαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και τουλάχιστον 13 πνιγμούς μέσα σε δύο ημέρες, καθώς χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν ανακούφιση σε θάλασσες και ποτάμια.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν ατμοσφαιρικό σχηματισμό τύπου «Ωμέγα», ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα πάνω από την Ευρώπη. Το σύστημα αυτό κινείται εξαιρετικά αργά, εμποδίζοντας την ανανέωση του αέρα και παρατείνοντας τις ακραίες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα ολοένα και συχνότερα.

Καύσωνας

Οι κάυσωνες στην Ευρώπη και το ΑΕΠ

Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, δοκιμάζοντας και αυξάνοντας τα κόστη για τα συστήματα υγείας και τις ασφαλιστικές. Μια πρόσφατη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέδειξε ότι τα κύματα ακραίας ζέστης επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Οι συνέπειες δεν είναι ίδιες για όλες τις χώρες, αλλά οι βιομηχανικές οικονομίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες. Η Γερμανία, λόγω της παραγωγικής της δομής, καταγράφει από τις υψηλότερες ευαισθησίες σε θερμικά σοκ, ενώ τομείς όπως η ηλεκτροπαραγωγή, οι κατασκευές, η εξόρυξη και η φαρμακοβιομηχανία επηρεάζονται συστηματικά.

Η ακραία ζέστη αναδεικνύεται πλέον σε διαρθρωτικό οικονομικό κίνδυνο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Allianz, τα περιστατικά θερμικού στρες έχουν επταπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980, ενώ ο αριθμός των θανάτων ανά γεγονός έχει πενταπλασιαστεί. Η Ευρώπη παρουσιάζει ιδιαίτερη ευπάθεια λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού σε πόλεις με παλαιά κτίρια που σχεδιάστηκαν για να διατηρούν τη θερμότητα και της σχετικά χαμηλής διείσδυσης κλιματισμού. Κατά μέσο όρο, μόλις το 19% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, έναντι περίπου 90% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι οικονομικές επιπτώσεις επιταχύνονται όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν ένα κρίσιμο όριο περίπου 30 βαθμών Κελσίου. Κάτω από αυτό το επίπεδο, η θέρμανση μπορεί να μειώνει τις ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα και να έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα.

Πάνω από αυτό το σημείο, όμως, η εικόνα αντιστρέφεται. Η παραγωγή ανά εργαζόμενο μειώνεται αισθητά, καθώς η ζέστη επηρεάζει τη φυσική και πνευματική απόδοση, ιδιαίτερα σε εξωτερικές εργασίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων ακριβώς τη στιγμή που η παραγωγικότητα υποχωρεί.

Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, τη γεωργία, την εφοδιαστική και τη μεταποίηση γίνονται λιγότερο παραγωγικοί καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι πιθανό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κόστη.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται απότομα λόγω του κλιματισμού, αυξάνοντας το κόστος και επιβαρύνοντας τα δίκτυα. Σε χώρες όπου η ανανεώσιμη παραγωγή είναι άφθονη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασυνήθιστες διακυμάνσεις τιμών.

Μεταφορές, υποδομές, γεωργία και τουρισμός

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη Γαλλία και τσο Βέλγιο έχουν ήδη διαταραχθεί από ανησυχίες που σχετίζονται με τη θερμότητα για τις γραμμές και τα ηλεκτρικά καλώδια. Οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνουν επίσης το κόστος συντήρησης των δρόμων και μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Ενώ ο πλήρης αντίκτυπος δεν είναι ακόμη γνωστός, η παρατεταμένη ζέστη αυξάνει τους κινδύνους για τις αποδόσεις των καλλιεργειών και την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη νότια Γαλλία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων αργότερα μέσα στο έτος.

Το αποτέλεσμα είναι ανάμεικτο. Οι προορισμοί της Βόρειας Ευρώπης μπορεί να επωφεληθούν από τον θερμότερο καιρό, αλλά η υπερβολική ζέστη στις μεσογειακές χώρες μπορεί να αποθαρρύνει τον αστικό τουρισμό, να μειώσει την υπαίθρια δραστηριότητα και να αυξήσει το λειτουργικό κόστος για τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα.

Σοβαρότατες μακροπρόθεσμες συνέπειες

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο σοβαρές. Σε ένα σενάριο όπου οι ευρωπαϊκές χώρες θα επαναλαμβάνουν τα θερμότερα έτη της τελευταίας δεκαετίας μέχρι το 2030, οι σωρευτικές απώλειες ΑΕΠ θα μπορούσαν να φθάσουν το 5%-7% στις πλέον εκτεθειμένες οικονομίες.

Για τη Γαλλία οι απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 240 δισ. δολάρια, για τη Γερμανία σε 131 δισ., για την Ιταλία σε 147 δισ. και για την Ισπανία σε 120 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η θερμότητα πλήττει περισσότερο τις επενδύσεις από ό,τι την κατανάλωση. Καθώς μειώνονται οι αναμενόμενες αποδόσεις του κεφαλαίου, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τα επενδυτικά τους σχέδια, υπονομεύοντας τη μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα. Παράλληλα, αναδύεται ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού, ένα σενάριο που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Οι πιέσεις μεταφέρονται και στα δημόσια οικονομικά. Η χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα μειώνει τα φορολογικά έσοδα, ενώ οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική προστασία και αποκατάσταση υποδομών αυξάνονται. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα δημοσιονομικά ισοζύγια των ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσαν να επιβαρύνονται κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ ετησίως εξαιτίας των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης.

Φωτοβολταϊκά

Το παρόδοξο με τις ΑΕΠ

Την ίδια στιγμή, ο καύσωνας αναδεικνύει και ένα παράδοξο της ενεργειακής μετάβασης. Οι καθαροί ουρανοί και η έντονη ηλιοφάνεια αύξησαν θεαματικά την παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οδηγώντας ακόμη και σε αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρικές αγορές. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι ώρες κατά τις οποίες οι τιμές έπεσαν κάτω από το μηδέν κατέγραψαν ιστορικά υψηλά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αρνητικές τιμές εμφανίζονται όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υπερβαίνει σημαντικά τη ζήτηση. Ωστόσο, το φαινόμενο δεν μεταφράζεται αυτόματα σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά. Αντίθετα, αποκαλύπτει τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο σχεδιάστηκε για ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών.

Παρά τις αυξημένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, η χωρητικότητα του δικτύου και οι δυνατότητες αποθήκευσης παραμένουν ανεπαρκείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει θεαματικά τις εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης σε μπαταρίες, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτείται νέα δεκαπλάσια αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας μέχρι το τέλος της δεκαετίας για να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο καύσωνας περιορίζει ορισμένες μορφές καθαρής ενέργειας. Η άνοδος της θερμοκρασίας των ποταμών δημιουργεί προβλήματα στην ψύξη πυρηνικών σταθμών, ενώ η μειωμένη ροή υδάτων επηρεάζει την υδροηλεκτρική παραγωγή. Παράλληλα, το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» συνδέεται με χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου, περιορίζοντας την αιολική παραγωγή σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Ακόμη και η ηλιακή ενέργεια δεν είναι απολύτως προστατευμένη από την ακραία ζέστη. Αν και η έντονη ηλιοφάνεια αυξάνει την παραγωγή, η απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ μειώνεται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ορισμένα επίπεδα. Για κάθε βαθμό πάνω από τους 25°C, η αποδοτικότητα των πάνελ υποχωρεί κατά περίπου 0,4%-0,5%, υπενθυμίζοντας ότι περισσότερος ήλιος δεν συνεπάγεται απαραίτητα και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Ο φετινός καύσωνας λειτουργεί έτσι ως προειδοποίηση για το μέλλον. Δεν αποτελεί απλώς ένα ακραίο καιρικό γεγονός αλλά μια εικόνα των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή οικονομία τις επόμενες δεκαετίες. Από τη δημόσια υγεία και την παραγωγικότητα μέχρι τα δημόσια οικονομικά, την ενεργειακή ασφάλεια και τη λειτουργία των αγορών, η ακραία ζέστη εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικού και κοινωνικού κινδύνου για την Ευρώπη.

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Τι εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg

ΠΑΚΟΕ: Ποιες ακτές της Αττικής έχουν την καλύτερη ποιότητα υδάτων και ποιες «κοκκίνισαν»
Κοινωνία

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των υδάτων στην Αττική

Yπερτερούν αριθμητικά τα ακατάλληλα σημεία σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ. Ποιες είναι οι «κατάλληλες» και οι «ακατάλληλες» παραλίες από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο και από το Θυμάρι έως τον Μαραθώνα.

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