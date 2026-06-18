OPEC: Αντικρούει την εκτίμηση του ΙΕΑ για υπερπροσφορά πετρελαίου

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Την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency’s – ΔΟΕ) για υπερπροσφορά στις αγορές πετρελαίου, απέρριψε ο Γενικός Γραμματέας του Οργαμνισμου των Πετρελαιο Εξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) , Χάιτχαμ αλ-Γκάις, μιλώντας στο CNBC.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι μια διαρκής επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου εφοδιασμού και να προκαλέσει σημαντική υπερπροσφορά πετρελαίου το επόμενο έτος.

Η έκθεσή της ανέφερε ότι η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2027.

Ωστόσο, ο αλ-Γκάις του ΟΠΕΚ απέρριψε την πρόβλεψη σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNBC την Πέμπτη.

Είπε στον Νταν Μάρφι του CNBC ότι «μερικές φορές είναι καλύτερο να μην κάνουμε τέτοιες υποθέσεις όταν δεν βασίζονται πραγματικά σε γεγονότα και αριθμούς».

«Αστάθεια»

«Τι βλέπει ο IEA που δεν βλέπει ο ΟΠΕΚ και οι υπόλοιποι;» είπε. «[Εστιάζουμε] στα θεμελιώδη μεγέθη και δεν βάζουμε πολλά «αν» και «αλλά» στις προβλέψεις μας, αλλά μάλλον εστιάζουμε σε πραγματικούς αριθμούς».

«Δεν έχουμε σκοπό να φτιάξουμε έναν φανταχτερό τίτλο που θα είναι πιασάρικος. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μην κάνουμε τέτοιες υποθέσεις… όταν δεν βασίζονται πραγματικά σε πραγματικά γεγονότα και αριθμούς.»

«Τελικά, αυτοί οι τίτλοι δημιουργούν μόνο μεγαλύτερη αστάθεια.»

Οι αγορές παρακολουθούν το άνοιγμα του «κρίσιμου» Στενού του Ορμούζ

Τα σχόλια του γενικού γραμματέα έρχονται καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν πώς μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ένα πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας.

Η συμφωνία ΗΠΑ και το Ιράν , προβλέπει ότι και οι δύο πλευρές δεσμεύονται για περαιτέρω συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας τις επόμενες 60 ημέρες και περιλαμβάνει ένα σχέδιο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και την άρση «όλων των ειδών» αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

OPEC: Πρόωρο να κρίνουμε τις προοπτικές της αγοράς

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ιράν αναφέρει ότι θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς διόδια μόνο για 60 ημέρες. Στη συνέχεια, η χώρα θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ομάν «για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες» στο Στενό του Ορμούζ, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη του Κόλπου.

Ο Αλ-Γκάις δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚ «χαιρετίζει και εκτιμά» τις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στη συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλά κινούμενα μέρη», που σημαίνει ότι είναι «πρόωρο» να κρίνουμε τις προοπτικές.

«Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά απέδειξαν οι τελευταίοι τέσσερις μήνες είναι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η πλωτή οδός όχι μόνο για τους παραγωγούς του ΟΠΕΚ, αλλά και για τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», είπε.