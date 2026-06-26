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Aσιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Βουτιά για Kospi, Nikkei

Το κλίμα στα ασιατικά επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της Apple ότι προχωρά σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα της

Markets 26.06.2026, 10:12
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Aσιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Βουτιά για Kospi, Nikkei
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Σημαντικές απώλειες σήμερα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των πιέσεων. Το κλίμα επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της Apple ότι προχωρά σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα της, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης.

Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης υποχώρησε κατά 1,82%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε απώλειες 2,88%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,60%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε «βουτιά» 6,55%. Αντίθετα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,19%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 4,45%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας) έχασε 3,4%, έχοντας αγγίξει ιστορικό υψηλό μόλις τη Δευτέρα. Ο Nikkei έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,3%, αν και διατηρεί άνοδο 38% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο κορεατικός Kospi κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 5%, έχοντας ωστόσο ενισχυθεί κατά περίπου 70% στο τρέχον τρίμηνο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το γεν παρέμεινε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών έναντι του δολαρίου, στα 161,82 γεν ανά δολάριο, με την αγορά να εκτιμά ότι μόνο το ενδεχόμενο παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών αποτρέπει περαιτέρω αποδυνάμωσή του.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά 0,5%, στα 74,89 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν ενισχυθεί κατά 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω αναφορών για επίθεση σε πλοίο που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η διέλευση περισσότερων πετρελαιοφόρων με στρατιωτική συνοδεία περιόρισε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε στο 1,7% τον Ιούνιο από 1,4% τον Μάιο. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένων των νωπών τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε στο 1,9% από 1,6%, ενώ ο δείκτης που εξαιρεί μόνο τα νωπά τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 1,6% από 1,3% τον προηγούμενο μήνα.

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