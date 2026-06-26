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NielsenIQ: Πώς η υγεία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας κατανάλωσης

Η νέα παγκόσμια μελέτη της NielsenIQ δείχνει ότι η υγεία και η ευεξία επηρεάζουν πλέον σχεδόν κάθε αγοραστική απόφαση

World 26.06.2026, 07:00
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NielsenIQ: Πώς η υγεία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας κατανάλωσης
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η υγεία αποτελούσε για πολλούς καταναλωτές μία προσωπική επιδίωξη, συχνά περιορισμένη στη διατροφή ή τη φυσική άσκηση.

Σήμερα, όμως, η υγεία αλλά και η ευεξία εξελίσσονται στο νέο «νόμισμα» της παγκόσμιας οικονομίας.  Από τα προϊόντα που τοποθετούνται στο καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι τις εφαρμογές που παρακολουθούν τον ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα, η επιδίωξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής αναδιαμορφώνει ολόκληρες αγορές.

Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια μελέτη «Global State of Health & Wellness 2025» της NielsenIQ, που πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 19.000 καταναλωτές από 19 χώρες, το 70% δηλώνει πως ακολουθεί ενεργά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ το 55% είναι διατεθειμένο να δαπανά περισσότερα από 100 δολάρια τον μήνα για τη συνολική του ευεξία. Δεν είναι τυχαίο ότι η παγκόσμια οικονομία της ευεξίας εκτιμάται πως θα αγγίξει σχεδόν τα 9 τρισ. δολάρια έως το 2028, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Tο 70% δηλώνει πως ακολουθεί ενεργά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής

H ευεξία δεν αποτελεί πλέον μία εξειδικευμένη καταναλωτική τάση, αλλά μία νέα πραγματικότητα που επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας και δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για όσους κατανοήσουν έγκαιρα αυτή τη μετατόπιση.

NielsenIQ: Η ευεξία γίνεται επιχειρηματική ευκαιρία δισεκατομμυρίων

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς προϊόντα που υπόσχονται καλύτερη υγεία, αλλά επαναπροσδιορίζουν συνολικά τον τρόπο ζωής τους. Η διατροφή, η ψυχική υγεία, η ποιότητα του ύπνου, η σωματική άσκηση, ακόμη και η τεχνολογία αντιμετωπίζονται πλέον ως κομμάτια του ίδιου παζλ.

Παράλληλα, το 69% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει από εταιρείες που δίνουν έμφαση στην υγεία σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους και όχι μόνο σε μεμονωμένες σειρές.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η έννοια της «υγιεινής επιλογής» δεν περιορίζεται πλέον στα τρόφιμα, αλλά επεκτείνεται σε κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Το ράφι αλλάζει: Οι καταναλωτές διαβάζουν πλέον τις ετικέτες

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από επτά στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι η υγεία και η ευεξία έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι η υγεία και η ευεξία έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα

Η τάση αυτή δεν αποτελεί παροδικό αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά μια διαρθρωτική αλλαγή που συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προλάβουν προβλήματα υγείας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ωστόσο, η μετάβαση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής δεν είναι πάντα εύκολη.

Το 54% αναφέρει ότι το υψηλό κόστος των πιο υγιεινών επιλογών αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο, ενώ το 31% δυσκολεύεται να βρει υγιεινά προϊόντα στην αγορά.

Επιπλέον, το 26% επικαλείται έλλειψη χρόνου, το 25% έλλειψη κινήτρου και άλλο 25% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την αποτελεσματικότητα ορισμένων προϊόντων υγείας και ευεξίας.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι για τα συστατικά των τροφίμων, διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες και στρέφονται σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και φυσικά συστατικά.

Το 82% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι οι ετικέτες των προϊόντων πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και διαφανείς, ενώ σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι οι εταιρείες οφείλουν να κάνουν τα υγιεινά προϊόντα εξίσου προσιτά με τα λιγότερο υγιεινά.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυσπιστία απέναντι στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς ολοένα και περισσότεροι τα συνδέουν με αυξημένους κινδύνους για την υγεία.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στο μικροσκόπιο

Η συζήτηση γύρω από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη διεθνή σημασία.

Τα τελευταία χρόνια, σειρά επιστημονικών ερευνών έχει συνδέσει την υψηλή κατανάλωσή τους με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη, γεγονός που επηρεάζει σταδιακά και τις επιλογές των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων καλούνται πλέον να επανασχεδιάσουν προϊόντα και συνταγές ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

NielsenIQ: Η πρωτεΐνη αναδεικνύεται στον νέο πρωταγωνιστή της αγοράς

Παράλληλα, η πρωτεΐνη εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της αγοράς.

Η NielsenIQ διαπιστώνει ότι οι καταναλωτές αυξάνουν τις αγορές προϊόντων υψηλής πρωτεΐνης, όχι μόνο για λόγους άθλησης αλλά και επειδή τη συνδέουν με καλύτερη υγεία, διατήρηση της μυϊκής μάζας και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού. Η τάση αυτή επεκτείνεται πλέον σε γαλακτοκομικά, σνακ, ροφήματα και έτοιμα γεύματα.

Τα φάρμακα απώλειας βάρους αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των καταναλωτών απέναντι στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Η έρευνα δείχνει ότι η αναγνωρισιμότητα και η χρήση τους αυξάνονται, ωστόσο η πλειονότητα εξακολουθεί να τα αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα και δηλώνει ότι θα τα χρησιμοποιούσε μόνο κατόπιν σύστασης επαγγελματία υγείας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις το 31% δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τις θεραπείες αυτές, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που έχουν λάβει, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές επιφυλάξεις.

Μόλις το 31% δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Η NielsenIQ διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα εξέταζαν τη χρήση τους μόνο ύστερα από σύσταση επαγγελματία υγείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σωστή διατροφή και η άσκηση εξακολουθούν να θεωρούνται οι βασικοί πυλώνες διατήρησης ενός υγιούς βάρους.

Η αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους βρίσκεται πάντως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι νέες θεραπείες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς όσοι τις χρησιμοποιούν συχνά μειώνουν τη συνολική κατανάλωση τροφής και αλλάζουν τις διατροφικές τους προτιμήσεις.

Ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες τροφίμων αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αναμένοντας αλλαγές στη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Ο ύπνος, η ψυχική υγεία και η τεχνολογία στο επίκεντρο

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την ψυχική υγεία και τον ποιοτικό ύπνο.

Η NielsenIQ καταγράφει ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επενδύουν σε δραστηριότητες που μειώνουν το άγχος, όπως η άσκηση, ο διαλογισμός, η επαφή με τη φύση και η κοινωνική συναναστροφή. Η ευεξία δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως απουσία ασθένειας, αλλά ως συνολική ισορροπία μεταξύ σώματος και ψυχής.

Η ευεξία δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως απουσία ασθένειας, αλλά ως συνολική ισορροπία μεταξύ σώματος και ψυχής

Η τεχνολογία αποκτά επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα πιο πρόθυμοι να αγοράσουν συσκευές και εφαρμογές που παρακολουθούν τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο, τους καρδιακούς παλμούς ή βοηθούν στην προετοιμασία πιο υγιεινών γευμάτων. Για πολλούς, οι ψηφιακές λύσεις μετατρέπονται σε προσωπικούς «συμβούλους υγείας», οι οποίοι διευκολύνουν την υιοθέτηση καλύτερων καθημερινών συνηθειών.

Η βιωσιμότητα γίνεται μέρος της εξίσωσης

Παράλληλα, οι καταναλωτές δεν αξιολογούν πλέον ένα προϊόν αποκλειστικά με βάση την ποιότητά του.

Η έρευνα δείχνει ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για προϊόντα που παράγονται με υπεύθυνο τρόπο, σέβονται το περιβάλλον και τηρούν κοινωνικά και ηθικά πρότυπα.

Το 70% θεωρεί σημαντικό τα προϊόντα υγείας και ευεξίας που αγοράζει να είναι και φιλικά προς το περιβάλλον ή να παράγονται με ηθικό τρόπο.

Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 10% περισσότερο για τέτοια προϊόντα, ενώ ένα ακόμη 22% θα πλήρωνε ακόμη υψηλότερο τίμημα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις επιχειρήσεις

Το βασικό συμπέρασμα της NielsenIQ είναι ότι η υγεία και η ευεξία παύουν να αποτελούν μία εξειδικευμένη κατηγορία της αγοράς και μετατρέπονται σε θεμελιώδη καταναλωτική αξία.

Για τις επιχειρήσεις που θα κατανοήσουν εγκαίρως αυτή τη μετατόπιση, το 2026 μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ανάπτυξή τους, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν πλέον προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια καλύτερη ζωή.

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