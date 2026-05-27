Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά

Αντιμέτωπη με μια θεμελιώδη αλλαγή που δημιουργούν οι καταναλωτές οι οποίοι δεν περιορίζονται πλέον σε ένα serum ή μια ρουτίνα μακιγιάζ, αλλά ενσωματώνουν την έννοια της ομορφιάς στην καθημερινότητά τους μέσα από επιλογές που σχετίζονται με τη διατροφή, τον ύπνο, την ψυχική ισορροπία και την προσωπική ευεξία, βρίσκεται η βιομηχανία της ομορφιάς και το λιανεμπόριο του κλάδου.

Σύμφωνα με την NIQ, δεν πρόκειται απλώς για μια τάση, αλλά για μια νέα πραγματικότητα, όπου η ευεξία λειτουργεί ως «ομπρέλα» που ενοποιεί διαφορετικές κατηγορίες και δημιουργεί νέες συμπεριφορές κατανάλωσης. Κατηγορίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν περιφερειακές — όπως τα συμπληρώματα διατροφής, η στοματική φροντίδα, τα προϊόντα ύπνου και η σεξουαλική ευεξία — αποκτούν πλέον κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη προσέγγιση της ομορφιάς.

Ενημερωμένος καταναλωτής

Οπως επισημαίνεται, ο σύγχρονος καταναλωτής εμφανίζεται πιο ενημερωμένος από ποτέ, έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πηγών πληροφόρησης, από podcasts και ντοκιμαντέρ έως social media και influencers.

Παράλληλα, η υπερπληροφόρηση εντείνει τη σύγχυση, καθώς αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από το τι θεωρείται «υγιεινό» ή «σωστό» ενισχύουν την ανάγκη για αξιοπιστία.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μάρκες που καταφέρνουν να οικοδομήσουν αυθεντικές σχέσεις εμπιστοσύνης διαφοροποιούνται, καθώς η αξία τους δεν περιορίζεται πλέον στο προϊόν, αλλά επεκτείνεται στη συνολική εμπειρία που προσφέρουν.

Αύξηση του προσδόκιμου ζωής

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής μεταβάλλει και την προσέγγιση της αυτοφροντίδας. Η ευεξία αποκτά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, συνδέοντας την πρόληψη, τη μακροζωία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομορφιά λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφορετικών αναγκών, από τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή έως τη συναισθηματική ισορροπία.

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, η μετάβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς η έννοια της ευεξίας είναι βαθιά ριζωμένη στην πολιτισμική παράδοση — από την Ιπποκρατική φιλοσοφία έως τη θαλασσοθεραπεία, τα ιαματικά λουτρά και τη χρήση βοτάνων. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής, με την έμφαση στη διατροφή, τη φύση και την ισορροπία, δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη της σύγχρονης wellness κουλτούρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της NIQ ScanTrack Plus, κατηγορίες όπως τα αρωματικά κεριά (+5,8%), τα προϊόντα αρωματισμού χώρου (+14,3%), η περιποίηση τεχνητής οδοντοστοιχίας (+7,4%), οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες (+8,2%), η γυναικεία υγιεινή (+5,7%) και ο αφρός ξυρίσματος (+2%) παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όγκο τον τελευταίο χρόνο.

Παρά τη θετική αυτή εικόνα, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ιδίως σε κατηγορίες που διεθνώς αναπτύσσονται δυναμικά, όπως τα lifestyle συμπληρώματα, τα προϊόντα ύπνου και η σεξουαλική ευεξία. Τα κενά αυτά αναδεικνύονται ως ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη.

Παγκόσμια αγορά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την NIQ, η ενσωμάτωση της ευεξίας επεκτείνει την αγορά της ομορφιάς κατά περίπου 64%, ενώ σε όρους αξίας η ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως και το 42%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη δημιουργία μιας νέας αγοράς, η οποία δεν ορίζεται αποκλειστικά από προϊόντα, αλλά από εμπειρίες, συναισθήματα και καθημερινές «ιεροτελεστίες».

Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν απλώς ένα προϊόν περιποίησης, αλλά την αίσθηση χαλάρωσης, αυτοπεποίθησης και ισορροπίας που αυτό προσφέρει. Καθώς οι καθημερινές συνήθειες μετατρέπονται σε εμπειρίες, η έννοια της «ιεροτελεστίας» αποκτά κεντρικό ρόλο.

Η πανδημία

Η πανδημία επιτάχυνε σημαντικά αυτή τη μετατόπιση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της έρευνας QBN Market Intelligence της NIQ. Οι καταναλωτές επαναπροσδιόρισαν την έννοια της αυτοφροντίδας, υιοθετώντας αλλά και εγκαταλείποντας συνήθειες με ευκολία, ενώ ταυτόχρονα εμφάνισαν μεγαλύτερη διάθεση για πειραματισμό. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά πιο δυναμική, πιο «ρευστή» και πιο δεκτική στην καινοτομία.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το λιανεμπόριο καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύεται, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπου η ιδιωτικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, όπως τα συμπληρώματα και η σεξουαλική ευεξία.

Το social commerce

Παράλληλα, το social commerce μετασχηματίζει τον τρόπο ανακάλυψης προϊόντων, καθώς η δυναμική των κοινωνικών δικτύων μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση μέσα σε ελάχιστο χρόνο και να αναδείξει νέες κατηγορίες.

Για τα brands, η πρόκληση — και ταυτόχρονα η ευκαιρία — είναι ξεκάθαρη, επισημαίνει η Βιβή Παπαδοπούλου, NIQ Customer Success Leader: “Η επέκταση σε κατηγορίες ευεξίας δεν αποτελεί απλώς επέκταση σε νέες κατηγορίες/αγορές. Είναι στρατηγική επιλογή που μπορεί να ενισχύσει το brand equity και να δημιουργήσει βαθύτερη σύνδεση με τον καταναλωτή. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα σημαντικό ποσοστό νέων εισόδων στο wellness προέρχεται από ήδη γνωστά brands που αξιοποιούν την εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν είναι μόνο το “τι” θα πουλήσουν οι εταιρείες, αλλά το “πώς”. Η επιτυχία θα έρθει μέσα από τη δημιουργία εμπειριών, τη δύναμη του storytelling και την ικανότητα να μετατρέπουν τις καθημερινές συνήθειες σε κάτι ουσιαστικό και επιθυμητό. Παράλληλα, η προσβασιμότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Η ευεξία δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων. Οι μάρκες που θα καταφέρουν να την εκδημοκρατίσουν, προσφέροντας λύσεις για διαφορετικά «πορτοφόλια» και ανάγκες, θα είναι εκείνες που θα κυριαρχήσουν. Η ομορφιά, τελικά, δεν είναι πλέον μια κατηγορία στο ράφι. Είναι μια πλατφόρμα που ενώνει σώμα, μυαλό και συναίσθημα. Και για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του retail και των FMCG, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι μεγαλύτερες ευκαιρίες δεν βρίσκονται μέσα στα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς, αλλά ακριβώς εκεί που αυτά τα όρια διαλύονται.”