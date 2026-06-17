Alpha Bank: Επτά διακρίσεις από την Extel και νέα πρωτιά για τον Βασίλη Ψάλτη

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Tην πρωταγωνιστική της θέση στην ετήσια αξιολόγηση της Extel διατήρησε και φέτος η Alpha Bank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη, να αναδεικνύεται για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος CEO, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή ΕΜΕΑ – Emerging Europe στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στην ετήσια έρευνα του διεθνούς οργανισμού Extel, στην οποία συμμετείχαν 546 στελέχη, αναλυτές και portfolio managers από 341 εταιρείες, αξιολογώντας υποψηφίους με δραστηριότητα στις αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Παράλληλα, η Alpha Bank αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, κατακτώντας συνολικά επτά διακρίσεις και συγκεντρώνοντας την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζών της περιοχής Emerging EMEA.

Η Alpha Bank αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα

Τρίτη συνεχόμενη διάκριση για τον Βασίλη Ψάλτη της Alpha Bank

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Βασίλης Ψάλτης κατέκτησε την πρώτη θέση ως καλύτερος CEO ανεξαρτήτως κλάδου στην Ελλάδα, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος CEO στον χρηματοοικονομικό τομέα στην περιοχή Emerging EMEA.

Η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά, σύμφωνα με την Alpha Bank, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που εφαρμόζει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια, η οποία συνοδεύτηκε από τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της τράπεζας το 2025.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Ψάλτης έχει αναγνωριστεί διαδοχικές φορές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πρόσωπό του, είτε από τον ρόλο του CFO, είτε από το 2019 από τον ρόλο του CEO, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική πορεία της τράπεζας. Σε δήλωσή του, ο κ. Ψάλτης σημειώνει: «Η κατάκτηση κορυφαίων διακρίσεων από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό, ιδίως όταν προκύπτουν από την αξιολόγηση επενδυτών και αναλυτών στη διεθνή αγορά, μας κάνει υπερήφανους, γιατί αντικατοπτρίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε σφυρηλατήσει διαχρονικά με την επενδυτική κοινότητα, καθώς και την εκ μέρους της αναγνώριση της ποιότητας των στρατηγικών μας επιλογών και της συνέπειας στην υλοποίηση τους, παράγοντας συστηματικά αξία για τους μετόχους μας».

Στην κορυφή η ομάδα Investor Relations

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε και η ομάδα Investor Relations της Alpha Bank, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στις κατηγορίες IR Program, IR Team και Investor/Analyst Event.

Παράλληλα, ο διευθυντής Investor Relations του Ομίλου, Ιάσων Κεπαπτσόγλου, αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κορυφαίος επαγγελματίας Investor Relations, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της τράπεζας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Πρωτιά σε ESG και Διοικητικό Συμβούλιο

Αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος της επιχειρησιακής περιοχής ESG, που από την 3η θέση πέρυσι κατέκτησε φέτος την 1η στην κατηγορία ESG Program.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναδείχθηκε κορυφαίο στην κατηγορία Company Board.

Διάκριση και για τον CFO Βασίλη Κοσμά

Για πρώτη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε ο Chief Financial Officer του Ομίλου, Βασίλης Κοσμάς, ο οποίος κατέλαβε θέση στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων επενδυτών και αναλυτών.

Η διάκριση αποδίδεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση, τόσο στη στρατηγική διαχείρισης και κατανομής κεφαλαίων όσο και στη διαφάνεια της επικοινωνίας με την αγορά.