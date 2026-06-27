 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(24) "Family and Relationships"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(9) "Parenting"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(18) "Family & Parenting"
}

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Economy 27.06.2026, 19:00
Σχολιάστε
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έως την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, συνολικού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος λοιπόν εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών του, γεγονός που σημαίνει ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση να μπορεί να φτάσει τα 300, 450 ευρώ ή και παραπάνω.

Όπως προβλέπεται η ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων (για το φορολογικό έτος 2024) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι και τις 29 Μαΐου 2026 που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου.

Πόσους καλύπτει το έκτακτο επίδομα παιδιού

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, τότε η ενίσχυση (ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Τονίζεται ότι η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2025 (για το φορολογικό έτος 2024), τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εγγαμοι ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: Εως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Εως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Μία από τις πιο σημαντικές διευκολύνσεις του μέτρου είναι ότι δεν απαιτείται υποβολή ειδικής αίτησης σε καμία πλατφόρμα. Η πίστωση θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Η καταβολή προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Για νέα τέκνα

Ειδική πρόβλεψη για νέα τέκνα: Για όσους αποκτήσουν ή δηλώσουν νέο εξαρτώμενο τέκνο στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση (ή το συμπληρωματικό ποσό) θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος καταβολής εξαρτάται από τη φορολογική δήλωση των γονέων:

  • Κοινή φορολογική δήλωση: Το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης (στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης).
  • Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Το επίδομα για τα κοινά τέκνα μοιράζεται «διά δύο» (50-50) στους δύο γονείς. Αν πρόκειται για μη κοινά τέκνα, καταβάλλεται στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ
Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν
Economy

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή πλαφόν
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]
Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Economy

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές
Στουρνάρας για νόμο Κατσέλη: Αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση
Economy

Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το ν. Κατσέλη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Business

Attica: Η υπερκάλυψη της IPO και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια…
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια

Τα κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε μηχανή άντλησης ρευστότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέου προέδρου της
World

Μίνι θρίλερ για την επιλογή προέδρου της Fed Ατλάντας

Η διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντας παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση Τραμπ

Τζούλη Καλημέρη
Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Περισσότερα από Economy
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Economy

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο ιταλικό περιοδικό L’Espresso

Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στουρνάρας για νόμο Κατσέλη: Αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση
Economy

Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το ν. Κατσέλη

Με την συγκεκριμένη διάταξη για το νόμο Κατσέλη αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη

Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στα data centers, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε έναν από τους σημαντικότερους ψηφιακούς και ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης

ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ
Business

ElvalHalcor: Το επενδυτικό πλάνο πίσω από την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει συγκληθεί για τις 9 Ιουλίου

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works
English Edition

Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works

Passengers using Athens’ Metro Line 3 will face evening service changes from June 28 as stations close earlier for rail replacement works, with alternative bus services introduced to cover affected routes

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν
Economy

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή πλαφόν

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το πλαφόν στα καύσιμα θα αρθεί, διαχωρίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη αγορά από το μέτωπο των τροφίμων

Αθανασία Ακρίβου
Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη
Business

Η μεγάλη αναδιοργάνωση της Kraft Heinz

Η Kraft Heinz στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της

ΑΙ: Πώς δοκιμάζει τους εργαζομένους της γενιάς των boomers
Τεχνολογία

AI ή συνταξιοδότηση; Το δίλημμα των boomers

H AΙ φαίνεται ότι δεν αλλάζει μόνον τα εργαλεία εργασίας αλλά και τη δομή της ίδιας της αγοράς εργασίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια
Business

Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια

Καθοριστική η συμβολή των Επιμελητηρίων για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, σημειώνει ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός

Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους

Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια
Τρόφιμα – ποτά

Γαλλία: Πώς οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία «φρενάρουν» τις ανατιμήσεις

Τα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία αποδεικνύουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία αποτελούν βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Συμμαχία με την Amazon για νέα υπηρεσία retail advertising στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Business

Η Asda φέρνει τη δύναμη της Amazon στις online αγορές

H Asda ενώνει τις δυνάμεις της με την Amazon, λανσάροντας μια νέα υπηρεσία retail advertising που φιλοδοξεί να βελτιώσει την εμπειρία των online αγορών

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς ο καύσωνας στην Ευρώπη αλλάζει τα χαρτοφυλάκια

Οι ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές καθώς ο καύσωνας γίνεται κανόνας στην Ευρώπη

Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση
World

Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση

«Σβήνουν» μέχρι το 2027 τα σενάρια για μείωση των επιτοκίων

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»

Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του «Πακέτου»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies