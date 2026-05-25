ΟΠΑ: Διεθνής Αναγνώριση από την “Quacquarelli Symonds”

Μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο στα βασικά επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει ανέδειξε διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για το έτος 2026. Στην Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στα 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία στα οποία αξιολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business & Management Studies) κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 201-250 (1ο στην Ελλάδα).

Στα επιστημονικά πεδία των Οικονομικών (Economics & Econometrics) και της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance), το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 251-300 (1ο στην Ελλάδα).

Στην επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences & Management), που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών πεδίων (πχ. Accounting & Finance, Business & Management Studies, Development Studies, Economics & Econometrics, Law, Marketing, Politics, Social Policy, Statistics & Operational Research), το ΟΠΑ κατατάχθηκε στην 322η θέση παγκοσμίως (1ο στην Ελλάδα).

Στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems), το ΟΠΑ κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων «501-550» παγκοσμίως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της μεθοδολογίας είναι ο αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση, ο δείκτης μέτρησης της παραγωγικότητας και της απήχησης του ερευνητικού έργου (h-index), ο δείκτης διεθνούς ερευνητικού δικτύου (IRN index) που σχετίζεται με τις ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Τα εν λόγω ερευνητικά δεδομένα λαμβάνονται από τη βιβλιογραφική βάση της “Scopus”.

Τέλος, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας και η φήμη του Ιδρύματος, τόσο στον χώρο της αγοράς όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ειδική έρευνα στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κατά την τελευταία πενταετία αντίστοιχα.

Βασδέκης: Το ΟΠΑ αναδεικνύεται σε πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης σχολιάζοντας την πρόσφατη διάκριση ανέφερε: «Το ΟΠΑ αναδεικνύεται σε πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα σε τέσσερα επιστημονικά πεδία επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση και τη σταθερή του προσήλωση στην ακαδημαϊκή αριστεία. Αυτή η σπουδαία διάκριση, η οποία βασίζεται στην υψηλή απήχηση του ερευνητικού του έργου και στην ισχυρή φήμη του Πανεπιστημίου διεθνώς, αποτελεί καρπό της συλλογικής προσπάθειας των καθηγητών, των ερευνητών, του προσωπικού και των φοιτητών και φοιτητριών μας.»

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, συμπλήρωσε: «Με οδηγό την εξωστρέφεια και την καινοτομία, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ΟΠΑ και εκπαιδεύοντας τους αυριανούς ηγέτες της οικονομίας και της κοινωνίας.»