Academia 02.06.2026, 10:46
ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Στην 73η θέση κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) το αμερικανικό περιοδικό “CEOWORLD Magazine”, μεταξύ των κορυφαίων 168 “Business Schools” παγκοσμίως στην κατηγορία ”World’s Best Business Schools 2026”.

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων βασίστηκε στα ακόλουθα επτά κριτήρια: 1) Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation), 2) Κριτήρια επιλεξιμότητας για την εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο (Admission Eligibility), 3)  Ποσοστό απορρόφησης (Job Placement Rate), 4) Aνατροφοδότηση από τμήματα προσλήψεων εργοδοτών (Recruiter Feedback), 5) Eιδίκευση (Specialization), 6) Παγκόσμια φήμη και επιρροή (Global Reputation & Influence), 7) Ετήσια δίδακτρα (Annual tuition and Fees). Παράλληλα, το περιοδικό συγκέντρωσε δεδομένα μέσω: α) διεξαγωγής έρευνας σε 250.000 στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματιών του κλάδου της βιομηχανίας, απόφοιτους, εργοδότες και υπευθύνους προσλήψεων, ακαδημαϊκούς από σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και β) από ερευνητικές δημοσιεύσεις και αναφορές (Citiations) από τις βιβλιογραφικές βάσεις της “Scopus” και της “Google Scholar”.

Το περιοδικό “CEOWORLD Magazine” είναι ένα από τα πιο δημοφιλή περιοδικά με τις περισσότερες διαδικτυακές εκδόσεις παγκοσμίως. Το περιοδικό απευθύνεται κυρίως σε CEO, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες υψηλού κύρους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά, τη διαχείριση επενδύσεων, θέματα ηγεσίας και καινοτομίας, καθώς και με την ευημερία των επιχειρήσεων.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης σχολίασε: «Η ανάδειξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των κορυφαίων Business Schools παγκοσμίως, μάς γεμίζει με υπερηφάνεια και ευθύνη. Κριτήρια όπως η ακαδημαϊκή φήμη, η ερευνητική δραστηριότητα και η εξαιρετική απορρόφηση των αποφοίτων μας στην αγορά, υπογραμμίζουν τη διεθνή δυναμική του Πανεπιστημίου. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ, που κάνει καθημερινά πράξη το όραμα για ένα εξωστρεφές και πρωτοπόρο ίδρυμα.»

