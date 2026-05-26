Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Tεχνητή νοημοσύνη 26.05.2026, 22:15
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη; Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοκχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.

Η Μόνα είναι μια εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (της Google Gemini για την ακρίβεια), που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση εντευκτηρίων. Ε, έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε… θάλασσα – για να το περιγράψουμε με ευπρέπεια.

«Περιττές ή παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές που δίνονται στους υπαλλήλους… Το καφέ που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Η κυβερνο-διευθύντρια, ονόματι Μόνα, δεν τα πάει καθόλου καλά. Από την άλλη πλευρά, τα καλά νέα είναι ότι οι υπάλληλοι του καταστήματος έχουν σίγουρα μερικά χρόνια ακόμα μπροστά τους προτού αντικατασταθούν από την AI», μεταδίδει από τη σουηδική πρωτεύουσα ο ανταποκριτής της γαλλικής «Le Figaro», Τόμας Ένγκραντ.

Αυγά και πουρές ντομάτας

Μεταξύ των παράξενων παραγγελιών που κάνει η Μόνα στους προμηθευτές του καφενείου είναι αυγά και πουρές ντομάτας. Τα δύο αυτά συστατικά δεν τα χρησιμοποιεί το κατάστημα, δεν περιλαμβάνονται σε κανένα μενού.

Αντίθετα, η κυβερνοδιευθύντρια ξεχνά συστηματικά να παραγγείλει ψωμί, με αποτέλεσμα το κατάστημα να ξεμένει συχνά και κάποιες μέρες οι υπάλληλοι να αφαιρούν τα σάντουιτς από τον κατάλογο.

Λάθη γίνονται επίσης και σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. «Η Μόνα κάνει κάποιες πολύ ιδιαίτερες ερμηνείες του Εργατικού Δικαίου» γράφει ο ανταποκριτής του «Figaro». Συμπτωματικώς (;) όχι προς όφελος των εργαζομένων.

«Σήμερα λογισμικό όπως αυτό του ChatGPT, όπως εξάλλου και άλλοι παίκτες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνεται να είναι σε θέση να απαντήσουν σε κάθε πιθανή ή απίθανη ερώτηση που τους θέτει ένας χρήστης. Αλλά όταν πρόκειται για να ασκήσουν διευθυντικά καθήκοντα, οι αδυναμίες των λογισμικών γίνονται κραυγαλέες», παρατηρεί ο Τόμας Ένγκραντ.

Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Δεν έχει αίσθηση

Στο ρεπορτάζ δεν γίνεται κάποια αναφορά για την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί η Μόνα.

Σίγουρα όμως δεν διαθέτει καλή αντίληψη για τις ανάγκες, ούτε καν φαίνεται να συνειδητοποιεί το μέγεθος του καταστήματός της.

Αν και υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος σε κάθε βάρδια, η διευθύντρια έχει παραγγείλει περισσότερα από 3.000 ζευγάρια γάντια. «Η ποσότητα αυτή θα αρκέσει για να καλυφθούν οι ανάγκες για τα επόμενα δέκα χρόνια», σημειώνει ο ανταποκριτής του «Figaro».

Με την ίδια πληθωριστική λογική η Μόνα αγόρασε 6.000 πετσέτες για τους πελάτες του καφενείου, που σίγουρα δεν κάνουν ουρά στο πεζοδρόμιο για να μπουν, αφού αρκεί ένας σερβιτόρος για να τους εξυπηρετεί.

Εν προκειμένω υποθέτει κανείς ότι θα υπάρχει και πρόβλημα χώρου για να αποθηκευθούν στο μικρό καφέ 3.000 ζευγάρια γάντια και 6.000 πετσέτες.

Ούτε ενσυναίσθηση

Επίσης μόλις ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης η AI διευθύντρια έσπευσε να επιλέξει τις εταιρείες κοινής ωφελείας της αρεσκείας της, με τις οποίες υπέγραψε και συμβάσεις.

Υπέγραψε, για παράδειγμα, τριετή σύμβαση ύψους 200.000 κορωνών (περίπου 20.000 ευρώ) με μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα στον πρώτο μήνα έχει σχεδόν καταναλώσει τις κιλοβατώρες που προβλέπει το συμβόλαιο, όπως παραδέχεται η Χάνα Πέτερσον της Andon Labs, μιας αμερικανικής startup που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και η οποία είναι υπεύθυνη για το πείραμα με το κυβερνο-καφενείο της Στοκχόλμης.

Τα λάθη της Μόνα δεν σταματούν όμως στη διαχείριση των αποθεμάτων και στις παραγγελίες αναλωσίμων.

Η διευθύντρια έχει μια πολύ σχετική αντίληψη για τα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα για το διαχωρισμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, «που είναι σχεδόν ιερός στη Σουηδία», όπως γράφει ο ανταποκριτής του «Figaro». Διότι η Μόνα «συνηθίζει να στέλνει στους εργαζομένους μηνύματα στη μέση της νύχτας ή σε ημέρες άδειας», όπως παραδέχεται και η Χάνα Πέτερσον της Andon Labs.

Τεχνητή νοημοσύνη

Πειραματόζωα

«Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είμαι εγώ που διαχειρίζομαι το καφέ και ότι η Mona είναι απλώς ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ», δηλώνει στη σουηδική εφημερίδα «Expressen» ο ηλικίας 24 ετών Καζετάν, ο μόνος barista πλήρους απασχόλησης στο κατάστημα.

Ο νεαρός μπαρίστας είναι αναγκασμένος να παρεμβαίνει για να διορθώνει τις αστοχίες της διευθύντριας όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να μην θεωρηθεί αποτυχημένο το πείραμα και κλείσει το καφέ και ο ίδιος μείνει χωρίς δουλειά.

«Παρά τις αποτυχίες αυτές, το πείραμα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα την απολύσουμε τη Μόνα, η συνεργασία μαζί της είναι μια εμπειρία», λέει η Χάνα Πέτερσον, η οποία αναγνωρίζει παρά ταύτα ότι η διευθύντριά της «δεν είναι αρκετά ικανή».

«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας στο μέλλον», σημειώνει η υπεύθυνη της τεχνικής ομάδας της Andon Labs.

«Θέλουμε να το δοκιμάσουμε προτού γίνει κοινός τόπος. Θέλουμε να δούμε ποια ηθικά ερωτήματα ανακύπτουν όταν, για παράδειγμα, η ΑΙ απασχολεί ανθρώπινα όντα», εξηγεί η Πέτερσον. Καλωσύνη τους, και της ίδιας και της καλιφορνέζικης startup, που κάνουν και δοκιμές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
World

Νέα υποχώρηση Ιαπωνίας στους κορυφαίους πιστωτές - Ποιες χώρες την πέρασαν
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Αλέξανδρος Καψύλης
ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ

Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να εισβάλει στην ιδιωτικότητα της σκέψης – Οι 4 κίνδυνοι
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η ΑΙ να εισβάλει στις σκέψεις μας; - Οι 4 απειλές

Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας που θα ενταθούν όσο εξελίσσονται τα γνωστικά συστήματα στην τεχνητή νοημοσύνη

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης ΑΙ, παρά τις ανησυχίες
Tεχνητή νοημοσύνη

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης ΑΙ, παρά τις ανησυχίες

Τι δείχνει ΕΥ για την τεχνητή νοημοσύνη - Οι «πρωτοπόροι» δείχνουν την κατεύθυνση

Latest News
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
World

Νέα υποχώρηση Ιαπωνίας στους κορυφαίους πιστωτές - Ποιες χώρες την πέρασαν

Η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας έναντι της Ιαπωνίας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση

Το revenge shopping επιστρέφει στις ΗΠΑ - Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά -0.23% κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες

Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Αλέξανδρος Καψύλης
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment
English Edition

Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment

The Ministry of Development is advancing a bill offering tax incentives and fast-track permitting to draw foreign capital into strategic sectors up to €50 million

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request
English Edition

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request

Greece has filed its 8th grant disbursement request and 7th loan disbursement request from the EU Recovery and Resilience Facility, covering 34 milestones and marking a significant step toward closing out the program

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία

Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies