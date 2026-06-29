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Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Economy 29.06.2026, 17:55
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Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Newsroom

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Οι διμερείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, οι προοπτικές ανάπτυξης του διαδρόμου IMEC και ο ρόλος της Ελλάδας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου με τον Υπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας της Ινδίας, κ. Piyush Goyal.

Παπασταύρου: Ελλάδα και Ινδία ενώνονται από κοινές αξίες

«Η Ελλάδα και η Ινδία ενώνονται από κοινές αξίες, βαθύ σεβασμό για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη σταθερότητα, καθώς και προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «στο υφιστάμενο γεωπολιτικό πλαίσιο, η Ινδία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού».

Υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πραγματοποιούν συχνές επαφές και επισκέψεις υψηλού επιπέδου, γεγονός που ενισχύει την πολιτική δυναμική της Στρατηγικής μας Εταιρικής Σχέσης: «Οι διμερείς μας σχέσεις άρχισαν να κερδίζουν έδαφος μετά την ιστορική επίσκεψη – την πρώτη εδώ και 40 χρόνια – του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα το 2023, στην οποία είχα το προνόμιο να συμμετάσχω, τότε ως Υπουργός Επικρατείας, αλλά και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024. Ο πρόσφατος 14ος γύρος διμερών πολιτικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για την επισκόπηση της προόδου της στρατηγικής μας συνεργασίας και για τη συμφωνία σχετικά με τη σύνταξη ενός Οδικού Χάρτη, με στόχο την προώθηση και την παρακολούθηση των συνεργειών μας σε συγκεκριμένους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Η Ελλάδα στηρίζει τον ΙMEC

Αναφερόμενος στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα τον υποστηρίζει πλήρως, «ως μια σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και επιδιώκει ρητά να ενταχθεί στον Διάδρομο».

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε τον Νόμο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος αναγνωρίζει τον μοναδικό ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού συνδετικού κρίκου εντός του ευρύτερου διαδρόμου IMEC.

«Η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες. Αυτή έχει αποκρυσταλλωθεί στο Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ινδίας του 2017, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των νέων και ΑΠΕ», επεσήμανε επίσης, ο κ. Παπασταύρου.

Τέλος, ο κ. Piyush Goyal προσκάλεσε τον κ. Παπασταύρου να επισκεφθεί την Ινδία, προκειμένου -μεταξύ άλλων- να έχει συνάντηση με τον Υπουργό Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.  Shri Pralhad Joshi.

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