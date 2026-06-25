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Παπασταύρου: Στο Λουξεμβούργο για τα Συμβούλια των υπουργών Περιβάλλοντος

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά

Ενέργεια 25.06.2026, 09:41
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Παπασταύρου: Στο Λουξεμβούργο για τα Συμβούλια των υπουργών Περιβάλλοντος
Newsroom

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Στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά. Η τροποποίηση προτάθηκε από την Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2025 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης του τομέα στην καθαρή κινητικότητα.

Οι Yπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των υδάτων, έναν χρόνο μετά την έγκρισή της και θα εξετάσουν τα επόμενα βήματα όσον αφορά τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Παράλληλα, η κυπριακή Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με ενέργειες για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της ΕΕ στις διεθνείς συνόδους για το κλίμα, ενόψει της 31ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP31) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026. Τέλος κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν άτυπη συζήτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο.

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