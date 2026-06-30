Αεροπορικές: Eξτρα κόστος 127 δισ. δολαρίων λόγω έλλειψης πιστωτικών μονάδων άνθρακα

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Προετοιμάζονται για δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κόστος οι αεροπορικές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων, καθώς η επικείμενη έλλειψη πιστώσεων άνθρακα απειλεί να αυξήσει τις τιμές για τις άδειες που απαιτούνται για την αντιστάθμιση των εκπομπών τους.

Το κόστος των πιστώσεων θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν οκταπλασιάζοντας τα 100 δολάρια ανά τόνο έως το 2035, καθώς η ζήτηση των αεροπορικών εταιρειών ξεπερνά την προσφορά, σύμφωνα με έρευνα του παρόχου δεδομένων MSCI Carbon Markets.

Οι αυξανόμενες τιμές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν λογαριασμό έως και 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον κλάδο κατά τη διάρκεια ζωής ενός μεγάλου διεθνούς προγράμματος μείωσης των εκπομπών, το οποίο αναγκάζει τους αερομεταφορείς να αγοράζουν πιστώσεις για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές άνθρακα, αναφέρουν οι Financial Times.

Η Emirates θα μπορούσε να υποστεί τα υψηλότερα έξοδα, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων – που ισοδυναμούν με το ένα πέμπτο των λειτουργικών εσόδων της για το 2025 – κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος, το οποίο καλύπτει τις εκπομπές που δημιουργούνται μεταξύ 2024 και 2035, σύμφωνα με την MSCI.

Οι αεροπορικές πλήττονται από συνεχή αβεβαιότητα

Ο κίνδυνος αυξημένων τιμών έρχεται μετά την αβεβαιότητα που έχει ήδη πλήξει αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε αστάθεια στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών και έθεσε σε κίνδυνο τις προμήθειες. Τα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι το υψηλότερο περιβαλλοντικό κόστος επηρεάζει τις τιμές των εισιτηρίων.

Το Σχέδιο Αντιστάθμισης και Μείωσης Άνθρακα για τη Διεθνή Αεροπορία (Corsia) στοχεύει στην επίτευξη «ουδέτερης ως προς τον άνθρακα» ανάπτυξης στον τομέα. Απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες από τουλάχιστον 130 συμμετέχουσες χώρες — συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου — να αγοράζουν πιστώσεις άνθρακα για να αντισταθμίζουν τις εκπομπές από τις παγκόσμιες διαδρομές όταν αυτές υπερβαίνουν το 85% των επιπέδων του 2019.

Οι πιστώσεις άνθρακα συνήθως συνδέονται με έργα που μειώνουν ή εξαλείφουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου — όπως προγράμματα προστασίας ή αναγέννησης δασών— αλλά η έλλειψη επιλέξιμων πρωτοβουλιών κινδυνεύει να περιορίσει την προσφορά, αυξάνοντας τις τιμές.

«Ιστορικά, οι αεροπορικές εταιρείες υπέθεταν ότι αυτές οι πιστώσεις είναι ακριβώς όπως κάθε άλλη εισροή: ρευστές, με σταθερές τιμές, διαθέσιμες σε εφάπαξ κατανάλωση όταν τις χρειάζεστε», δήλωσε στους FT ο Μπεν Ρατενμπέρι, αντιπρόεδρος πολιτικής στον πάροχο δεδομένων άνθρακα Sylvera. «Και φυσικά η κατάσταση με την Corsia είναι το αντίθετο».

Η Qatar Airways και η United Airlines θα μπορούσαν να πληρώσουν 6 δισεκατομμύρια και 5 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος σε ένα «σενάριο υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς», σύμφωνα με την MSCI, που ισούται με το 26% και 8% των εσόδων τους για το 2025.

Η Emirates πλήττεται περισσότερο απ’ όλους

Η Emirates έχει τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη ζήτηση για πιστώσεις λόγω της εστίασής της σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων μέσω Ντουμπάι. Άλλες στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνουν τις Turkish Airlines, Singapore Airlines, British Airways, Korean Air, Cathay Pacific και American Airlines.

Σύμφωνα με ένα πιο ευνοϊκό σενάριο που μοντελοποίησε η MSCI, όπου η προσφορά αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο και η ζήτηση μειώνεται, η Emirates θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο έως το 2035, με το κόστος για το Κατάρ και την United να μειώνεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία, δήλωσε η MSCI.

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει επίσης να πληρώσουν μια περαιτέρω τιμή άνθρακα εάν η ΕΕ προχωρήσει με την ιδέα να επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις για πτήσεις που αναχωρούν από το μπλοκ.

Η IAG, η μητρική εταιρεία των BA και Iberia, δήλωσε ότι η εκτίμηση της MSCI ότι θα χρειαστεί να αντισταθμίσει 6,7 εκατομμύρια τόνους αερίων του θερμοκηπίου στην πρώτη φάση συμμόρφωσης του Corsia, που καλύπτει τις εκπομπές μεταξύ 2024 και 2026, ήταν σύμφωνη με τη δική της μοντελοποίηση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει προθεσμία έως το 2028 για να αγοράσει πιστώσεις που καλύπτουν αυτές τις εκπομπές.

Η συμμόρφωση των αμερικανικών αερομεταφορέων είναι αβέβαιη, αφού η κυβέρνηση Τραμπ ματαίωσε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής φόρου στις εκπομπές των πλοίων. Ωστόσο, ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένης της United, έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν οικειοθελώς. Η Κίνα αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα το επόμενο έτος.

Οι πρόσφατοι λογαριασμοί της Turkish Airlines αποκαλύπτουν μια πρόβλεψη για μηχανισμούς τιμολόγησης άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της Corsia, ενώ η Singapore Airlines έχει επισημάνει την αγορά βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αεροπορικές εταιρείες για να μειώσουν τις απαιτήσεις αντιστάθμισης.