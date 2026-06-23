Αεροπορικές: Κερδίζουν από την πτώση των καυσίμων, αλλά οι επιβάτες ίσως περιμένουν

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Η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας για αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, οι επιβάτες δεν θα πρέπει να αναμένουν άμεσες μειώσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και η συγκρατημένη αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπουν στους αερομεταφορείς να διατηρούν υψηλές τιμές.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εμφανής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος καυσίμων που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες, οι αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να μετακυλίσουν μόνο μέρος αυτής της επιβάρυνσης στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων ναύλων, πρόσθετων χρεώσεων και περιορισμού δρομολογίων. Τώρα που οι τιμές των καυσίμων υποχωρούν, οι εταιρείες φαίνεται πως προτιμούν να ανακτήσουν τα χαμένα περιθώρια κέρδους αντί να μειώσουν τις τιμές.

Οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 2,85 δολάρια ανά γαλόνι στα μέσα Ιουνίου, έναντι 4,88 δολαρίων στις αρχές Απριλίου. Αν αυτή η αποκλιμάκωση διατηρηθεί, ο ετήσιος λογαριασμός καυσίμων της αμερικανικής αεροπορικής βιομηχανίας θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερα από 40 δισ. δολάρια, σημειώνει το Reuters.

Παρά την ανακούφιση αυτή, τα αεροπορικά εισιτήρια εξακολουθούν να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο με ρυθμό υπερτριπλάσιο από εκείνον των ναύλων. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανακτούν μόλις περίπου το 60% των πρόσθετων δαπανών καυσίμων μέσω υψηλότερων εσόδων.

Οι αεροπορικές κλείνουν τρύπες

Οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς εμφανίζουν διαφορετικές επιδόσεις. Η Alaska Air ανακτά περίπου το ένα τρίτο της αύξησης του κόστους, ενώ οι Delta, United και American Airlines υπολογίζουν ότι καλύπτουν το 40%-50%. Η United μάλιστα εκτιμά ότι θα ανακτήσει πλήρως το επιπλέον κόστος καυσίμων έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, οι μέσες τιμές εγχώριων εισιτηρίων στις ΗΠΑ που κλείνονται μία εβδομάδα πριν το ταξίδι ήταν τον Ιούνιο αυξημένες κατά περισσότερο από 34% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι εταιρείες θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις αυξήσεις παρά τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών, οι περιορισμοί στα αεροδρόμια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετοί αερομεταφορείς χαμηλού κόστους περιορίζουν σημαντικά την αύξηση της προσφοράς θέσεων.

Η εικόνα διεθνώς είναι πιο σύνθετη. Στην Ευρώπη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων είναι πιθανότερο να υποχωρήσουν, καθώς εκεί οι εταιρείες δυσκολεύτηκαν περισσότερο να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων. Αντίθετα, στις πτήσεις μικρών αποστάσεων οι ναύλοι ενδέχεται να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, εφόσον η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος στηρίξει τη ζήτηση.

Στην Ασία, οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά εταιρεία. Οι μεγάλες κινεζικές αεροπορικές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση και περιορισμένη δυνατότητα αύξησης τιμών, ενώ η Cathay Pacific βρίσκεται σε καλύτερη θέση χάρη στην ισχυρή δραστηριότητα στις εμπορευματικές μεταφορές και στα εισιτήρια υψηλής κατηγορίας. Αντίθετα, η AirAsia X έχει ήδη ξεκινήσει μειώσεις ναύλων περίπου 5% και επαναφέρει δρομολόγια που είχαν ανασταλεί κατά την περίοδο των υψηλών τιμών καυσίμων.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Ο πόλεμος είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές ροές και ορισμένοι αερομεταφορείς ενδέχεται να προσφέρουν εκπτώσεις για να επαναφέρουν την επιβατική κίνηση. Ωστόσο, το κόστος των καυσίμων παραμένει αρκετά υψηλότερο από τα προπολεμικά επίπεδα, περιορίζοντας τις δυνατότητες για γενικευμένες μειώσεις.

Αγοράζουν ακόμη με συμβόλαια σε τιμές προηγούμενων μηνών

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες δεν αγοράζουν καύσιμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αλλά μέσω συμβολαίων που αντανακλούν το μέσο κόστος προηγούμενων μηνών. Έτσι, ακόμη και μετά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, τα καύσιμα αεριωθούμενων εξακολουθούν να κοστίζουν σημαντικά περισσότερο από ό,τι πριν από έναν χρόνο, γεγονός που μειώνει τα κίνητρα για άμεσες μειώσεις ναύλων.

Για τους επενδυτές, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική. Σύμφωνα με τη Jefferies, κάθε μείωση κατά 5% στο προβλεπόμενο κόστος καυσίμων μπορεί να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή μεγάλων αεροπορικών εταιρειών κατά 10%-15%, ενώ για εταιρείες με πιο αδύναμα οικονομικά μεγέθη, όπως η American Airlines, το όφελος θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους πτώσης των τιμών πετρελαίου, οι αναλυτές δεν προβλέπουν έναν νέο «πόλεμο τιμών». Η προσφορά θέσεων στις εγχώριες πτήσεις των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο, γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρήσουν την τιμολογιακή τους ισχύ.

Τελικά, η πτώση του πετρελαίου φαίνεται ότι θα ενισχύσει πρωτίστως τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών. Για τους ταξιδιώτες, η προοπτική φθηνότερων εισιτηρίων θα εξαρτηθεί λιγότερο από το κόστος των καυσίμων και περισσότερο από την πορεία της ζήτησης και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.