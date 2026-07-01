 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Από την επιβίωση στην εξωστρεφή ανάπτυξη

Η εξωστρέφεια και η ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Experts 01.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Από την επιβίωση στην εξωστρεφή ανάπτυξη
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα τελευταία χρόνια η λέξη «ανθεκτικότητα» έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές συγκρούσεις, διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και, πιο πρόσφατα, η αναβίωση του εμπορικού προστατευτισμού συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι απλώς η επιβίωση. Είναι η δυνατότητα μιας χώρας να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες, να προσαρμόζεται ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της και να δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, να μετατρέπει την ανθεκτικότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περισσότερο αισιόδοξη σήμερα απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, οι ρυθμοί ανάπτυξης που παραμένουν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει διανύσει σημαντική απόσταση.

Ωστόσο, ίσως η πιο ουσιαστική και λιγότερο προβεβλημένη μεταβολή αφορά την εξωστρέφεια της χώρας. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, οι οποίες πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια κινούνταν σε επίπεδα κοντά στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν πλέον υπερτριπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας. Ηταν προϊόν συστηματικής προσπάθειας χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επένδυσαν στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στη διεθνή παρουσία τους. Επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο ευέλικτες και πιο προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οι εξαγωγές αποτελούν σήμερα ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής ανθεκτικότητας. Και το πρώτο τετράμηνο του 2025 το επιβεβαιώνει.
Με μια πρώτη ανάγνωση, τα στοιχεία δείχνουν μια υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ομως, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Η κάμψη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και τη συνακόλουθη μείωση της αξίας των σχετικών εξαγωγών. Αντίθετα, η εικόνα των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι σαφώς πιο ανθεκτική και αποτυπώνει καλύτερα τις πραγματικές δυνατότητες της παραγωγικής οικονομίας.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι σε μια σειρά κλάδων η διεθνής παρουσία της χώρας συνεχίζει να ενισχύεται. Τρόφιμα και ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα, βιομηχανικά αγαθά, δομικά υλικά, χημικά προϊόντα και εξειδικευμένες μεταποιητικές δραστηριότητες εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική εξαγωγική βάση γίνεται σταδιακά πιο πολυδιάστατη και λιγότερο εξαρτημένη από λίγους τομείς δραστηριότητας.

Η ανθεκτικότητα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται. Η Ευρώπη εξακολουθεί να αναζητά ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η γερμανική οικονομία, βασικός εμπορικός εταίρος για πολλές χώρες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το κόστος ενέργειας, τις μεταφορές και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, η επανεμφάνιση δασμών και εμπορικών περιορισμών δημιουργεί νέα εμπόδια για το παγκόσμιο εμπόριο.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν καλούνται απλώς να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Καλούνται να διεκδικήσουν νέα μερίδια αγοράς, να αναζητήσουν νέους προορισμούς και να επενδύσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα. Η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί. Δεν αρκεί να απορροφούμε τους κραδασμούς. Πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη.

Αυτό προϋποθέτει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, μείωση των διοικητικών βαρών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επενδύσεις στην καινοτομία και στην παραγωγικότητα, καθώς και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νέων εμπορικών ευκαιριών που δημιουργούνται διεθνώς.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν στο νέο διεθνές περιβάλλον και οι εμπορικές συμφωνίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση με μεγάλες αγορές του πλανήτη. Η συμφωνία με τη Mercosur, αλλά και οι διαπραγματεύσεις με χώρες όπως η Ινδία και η Αυστραλία, μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά αντίβαρα στις τάσεις προστατευτισμού που επανεμφανίζονται διεθνώς. Για την Ευρώπη αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς της. Για την Ελλάδα, όμως, συνιστούν ταυτόχρονα μια ευκαιρία διεύρυνσης της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων σε αγορές εκατοντάδων εκατομμυρίων καταναλωτών. Η αξιοποίηση αυτών των νέων δυνατοτήτων δεν είναι αυτονόητη· απαιτεί στρατηγική, προετοιμασία και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε η χώρα να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος.

Παράλληλα, απαιτείται ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας δεν είναι υπόθεση μόνο των επιχειρήσεων ούτε μόνο της πολιτείας. Είναι μια εθνική προσπάθεια που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις επενδύσεις και τη συνολική θέση της χώρας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Καθοριστικός θα είναι επίσης ο ρόλος της νέας γενιάς. Οι νέοι έλληνες επαγγελματίες διαθέτουν σήμερα γνώσεις, ψηφιακές δεξιότητες, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και διεθνή προσανατολισμό σε βαθμό που καμία προηγούμενη γενιά δεν είχε. Η εξαγωγική κοινότητα οφείλει να τους δώσει περισσότερο χώρο και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής. Οι διεθνείς αγορές του μέλλοντος θα απαιτούν συνδυασμό επιχειρηματικής εμπειρίας, τεχνολογικής γνώσης και προσαρμοστικότητας. Η είσοδος περισσότερων νέων ανθρώπων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ανανέωσης· αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στις δεκαετίες που έρχονται.

Οι εξαγωγές, άλλωστε, δεν αποτελούν μόνο δείκτη εξωστρέφειας. Αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαρκή ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη σταδιακή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά από όσα εξάγει, γεγονός που αναδεικνύει τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Οσο περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, τόσο ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και λιγότερο εξαρτημένη από εξωτερικούς παράγοντες θα γίνεται η ελληνική οικονομία.

Το βασικό συμπέρασμα των τελευταίων ετών είναι σαφές: οι οικονομίες που προοδεύουν δεν είναι εκείνες που καταφέρνουν να αποφεύγουν τις κρίσεις, αλλά εκείνες που προσαρμόζονται ταχύτερα στις νέες συνθήκες και μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η ανθεκτικότητα δεν είναι μια παθητική διαδικασία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες. Είναι μια ενεργητική στρατηγική προσαρμογής, ανανέωσης και συνεχούς βελτίωσης.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψει την ανθεκτικότητα που επέδειξε τα προηγούμενα χρόνια σε μια μόνιμη στρατηγική εξωστρεφούς ανάπτυξης. Γιατί σε έναν κόσμο διαρκών ανακατατάξεων, η πραγματική ισχύς μιας οικονομίας δεν μετριέται μόνο από το μέγεθός της, αλλά από την ικανότητά της να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να εξάγει.

Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης
Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
Economy

Ποιοι και γιατί δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ - Οδηγός της ΑΑΔΕ
Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων
Κόσμος

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων
Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο - Φόβοι για αδιέξοδο στις συνομιλίες
Seanergy Maritime: Ποια είναι η ναυτιλιακή που προχωρεί στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ
Ποντοπόρος

Ποια είναι η Seanergy Maritime που εκδίδει ομόλογο 100 εκατ.
Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births
English Edition

Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
Watches of Switzerland: Εγκαταλείπει τον στόχο για πωλήσεις άνω των 3 δισ. λιρών έως το 2028
Business

Ο μεγαλύτερος πωλητής Rolex γυρίζει τους δείκτες... πίσω

Η αγορά πολυτελείας αλλάζει τους κανόνες και η Watches of Switzerland αναπροσαρμόζει τους στόχους της

Νατάσα Σινιώρη
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Adidas: Ποιος θέλει να κλέψει τη δόξα της Trionda;
World

Adidas: Ποιος θέλει να κλέψει τη δόξα της Trionda;

Η Trionda της Adidas είναι η πιο προηγμένη τεχνολογικά μπάλα στην ιστορία των Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Experts
Από την επιβίωση στην εξωστρεφή ανάπτυξη
Experts

Ανάπτυξη μέσω εξωστρέφειας

Η εξωστρέφεια και η ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Η πρόκληση του μετασχηματισμού και ο ρόλος του νέου Υπερταμείου
Experts

Ο ρόλος του νέου Υπερταμείου

Το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι να μετατρέψει την επενδυτική κινητοποίηση των τελευταίων ετών σε βιώσιμη παραγωγική ισχύ

Γιάννης Παπαχρήστου
Τεχνητή Νοημοσύνη και Κεφαλαιαγορές: Η μεγάλη μετάβαση
Experts

AI και Κεφαλαιαγορές

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε πολύ πρόσφατα στην αξιοποίηση ενός καινοτόμου αλγορίθμου AI για ελέγχους οντοτήτων που διαφημίζουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Βασιλική Λαζαράκου
Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου
Experts

Νέα επαγγέλματα στην κάρτα εργασίας - Ποια είναι

Ολα τα επαγγέλματα ανά ΚΑΔ και περιγραφή που θα χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα
Experts

Οικονομική ανθεκτικότητα

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται συνολικά σε μια ενδιαφέρουσα και κρίσιμη καμπή, όπου υπό όρους μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της

Νίκος Βέττας
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας (Β μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή του ΦΜΥ, δικαιούχοι της απαλλαγής, ποτέ γίνεται η άρση της και πότε μπορούμε να αιτηθούμε απαλλαγή για δεύτερη  φορά

Απόστολος Αλωνιάτης
ΑΑΔΕ: Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Μέρος 11ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης

Άντλησε 659 εκατ. ευρώ, περίπου 32% άνω των 500 εκατ. που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει - Η ακτινογραφία της ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση

Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
Economy

Ποιοι και γιατί δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ - Οδηγός της ΑΑΔΕ

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις - απαντήσεις για το έκτακτο επίδομα

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων
Κόσμος

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα με τους νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο - Φόβοι για αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι θα παραταθούν τα προβλήματα εφοδιασμού για το πετρέλαιο

Seanergy Maritime: Ποια είναι η ναυτιλιακή που προχωρεί στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ
Ποντοπόρος

Ποια είναι η Seanergy Maritime που εκδίδει ομόλογο 100 εκατ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της Seanergy Maritime

Λάμπρος Καραγεώργος
Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births
English Edition

Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births

A Chios conference highlighted how border islands like Psara and Oinousses face vanishing populations and a shrinking pool of couples of childbearing age

Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου
Κόσμος

Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να συσπειρώσει το κόμμα του, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει τον στρατό να καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ
Κόσμος

Νετανιάχου προς Ισραήλ: Καταστρέψτε ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάx

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω», διατάσσει ο Νετανιάχου τον ισραηλινό στρατό, απαιτώντας να καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

Κλιματική αλλαγή: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί το 2024 (20,89° Κελσίου)

Από την επιβίωση στην εξωστρεφή ανάπτυξη
Experts

Ανάπτυξη μέσω εξωστρέφειας

Η εξωστρέφεια και η ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco
Inside Stories

Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco

Αντοχές υψηλού επιπέδου

L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Τα τρία «αγκάθια» για τα αιολικά που φέρνει το προτεινόμενο νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Η ΕΛΕΤΑΕΝ προειδοποιεί για υψηλότερο ενεργειακό κόστος

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies